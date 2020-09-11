Koronavirüs tedbirlerine uymayanlara ceza yağdı

Vali Yerlikaya: Kurallara uymayan 7 bin 53 kişiye işlem uygulandı
Kaynak: DHA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul genelinde yapılan denetimlerde kurallara uymayan 7 bin 53 kişiye adli ve idari işlem uygulandığını duyurdu.
Vali Yerlikaya dün İstanbul'da yapılan denetimlerde kurallara uymayan 7 bin 53 kişiye adli-idari işlem uygulandığını açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya koronavirüs tedbirleri kapsamında dün İstanbul'da yapılan denetimlere dair bilgiler paylaştı. Vali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili İstanbullular, dün 1.304 ekip 3.670 denetçi ile 21.346 denetim/rehberlik çalışması yaptık. Kurallara uymayıp sağlığımızı tehlikeye atan 7.053 kişiye adli-idari işlem uyguladık. Sağlık İçin Hepimiz İçin kurallara hassasiyetle uyanlara teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.
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