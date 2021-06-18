Vali Yerlikaya: İstanbul aşılamada yeni bir rekor kırdı

Vali Yerlikaya: İstanbul aşılamada yeni bir rekor kırdı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya dün aşı seferberliğinde İstanbul'da rekor kırıldığını ve 357 bin 134 kişinin koronavirüs aşısı olduğunu açıkladı.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı seferberliğinde İstanbul'umuz yeni bir rekor kırdı. 17 Haziran'da İstanbul'da aşı olanların sayısı: 357.134. Koronavirüsü aşıyla yeneceğiz" dedi.