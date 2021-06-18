Vali Yerlikaya: İstanbul aşılamada yeni bir rekor kırdı
Kaynak: AA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, aşı seferberliğinde dün İstanbul'da yeni bir rekorun kırıldığını açıkladı. Vali Yerlikaya, 357 bin 134 kişinin koronavirüs aşısı olduğunu duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya dün aşı seferberliğinde İstanbul'da rekor kırıldığını ve 357 bin 134 kişinin koronavirüs aşısı olduğunu açıkladı.
Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı seferberliğinde İstanbul'umuz yeni bir rekor kırdı. 17 Haziran'da İstanbul'da aşı olanların sayısı: 357.134. Koronavirüsü aşıyla yeneceğiz" dedi.
#Aşı seferberliğinde #İstanbul'umuz yeni bir rekor kırdı������— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 18, 2021
✅17 Haziran'da İstanbul'da aşı olanların sayısı:
3️⃣5️⃣7️⃣.1️⃣3️⃣4️⃣#Koronavirüs'ü aşıyla yeneceğiz❗️#HaydiİstanbulAşıya pic.twitter.com/HTcpDvlplQ
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