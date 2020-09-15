Vali Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da 25 bin koronavirüs denetimi yapıldı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından koronavirüs denetimleri hakkında paylaşımda bulundu. Yerlikaya, "25.255 denetim/rehberlik çalışması yaptık. Kurallara uyan duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında 1.531 kişi/işletmeye idari/adli işlem uygulandığını belirtti.
Vali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
Değerli Hemşehrilerim, 10-14 Eylül arasında; 1.480 ekip 7.847 denetçi ile 25.255 denetim/rehberlik çalışması yaptık.
Kurallara uyan duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.
Değerli Hemşehrilerim,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 15, 2020
10-14 Eylül arasında;
��1.480 ekip
✍️7.847 denetçi ile
��25.255 denetim/rehberlik çalışması yaptık.
Kurallara uyan duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.❤️��
Sağlığımızı tehlikeye atan 1.531 kişi/işletmeye idari/adli işlem uyguladık.#koronavirüs
- Başkan Erdoğan, Aliyev ile telefonda görüştü
- Yargıda 'e-Duruşma' dönemi resmen başladı
- Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sınır dışı edilecek
- MİT ve Emniyet'ten ortak FETÖ operasyonu
- Vali Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da 25 bin koronavirüs denetimi yapıldı
- Yıldırım-2 Cilo operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi