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15 Eylül 2020 Salı 13:47:00 - Güncelleme:15 Eylül 2020 Salı 13:47:00

Vali Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da 25 bin koronavirüs denetimi yapıldı

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından koronavirüs denetimleri hakkında paylaşımda bulundu. Yerlikaya, "25.255 denetim/rehberlik çalışması yaptık. Kurallara uyan duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında 1.531 kişi/işletmeye idari/adli işlem uygulandığını belirtti.

Vali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

Değerli Hemşehrilerim, 10-14 Eylül arasında; 1.480 ekip 7.847 denetçi ile 25.255 denetim/rehberlik çalışması yaptık.

Kurallara uyan duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.

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