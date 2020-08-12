Vali Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da 23 bin denetim ve rehberlik çalışması yapıldı
Kaynak: AA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 19 ayrı başlıkta 23 bin 14 denetim ve rehberlik çalışması yapıldığını, 438 adli ve idari işlem uygulandığını açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dün il genelinde 19 ayrı başlıkta 23 bin 14 denetim ve rehberlik çalışması yapıldığını, 438 adli ve idari işlem uygulandığını bildirdi.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
İstanbul’da dün #SağlıkİçinHepimizİçin 19 ayrı başlıkta 23.014 denetim ve rehberlik çalışması yapıldı.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 12, 2020
438 adli ve idari işlem uygulandı.
Hafta boyunca her gün bir alana odaklı denetimlerimiz devam edecek.
Görev alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.����#MaskeMesafeTemizlik��
"İstanbul'da dün 'sağlık için, hepimiz için' 19 ayrı başlıkta 23 bin 14 denetim ve rehberlik çalışması yapıldı. 438 adli ve idari işlem uygulandı. Hafta boyunca her gün bir alana odaklı denetimlerimiz devam edecek. Görev alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."
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