Vali Vasip Şahin'den flaş açıklama: Biraz daha fedakarlık yapacağız

Ankara Valisi Şahin, vatandaşların gösterdiği duyarlılık sayesinde son 1 haftada koronavirüs vaka artış hızının yavaşladığını belirtti.



DHA'da yer alan habere göre, Ankara'da koronavirüs denetimlerine katılan Vali Vasip Şahin, başkentteki koronavirüs vakalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Son 1 haftada vaka artış hızının düştüğü bilgisini veren Şahin, "Gösterdiğimiz duyarlılık, sahaya olumlu olarak yansıyor. Biraz daha fedakârlık yapacağız, biraz daha sabredeceğiz" ifadelerini kullandı.

Restoran, bakkal ve taksi duraklarını ziyaret eden Vali Şahin, vatandaşlara koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

"BİRAZ DAHA FEDAKARLIK YAPACAĞIZ"

Her geçen gün maske, mesafe ve temizlik konusunda duyarlılığın ve kurallara riayetin arttığını belirten Şahin, ""Ben bu duyarlılık için Ankaralılara teşekkür ediyorum. Bu duyarlılığın sonuçlarını da alıyoruz. Biraz daha fedakârlık yapacağız, biraz daha sabredeceğiz." dedi.

Sahada ciddi denetimlerin olduğunu kaydeden Vali Şahin, Ankara'da 7 bin 500 kişilik denetim ekibinin olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Toplu bulunulan bütün alanlarda denetim yapıyoruz. Yine filyasyon ekiplerimiz var, 570 ekip ve yaklaşık 2 bin kişi görev yapıyor. Bir iki haftadır bu izolasyona uymayanları yurtlara alıyoruz."

Ankara'da izolasyon için tahsis edilen bir yurt olduğunu ifade eden Şahin, "Orada sadece kural ihlal edenler değil şantiyede çalışıp da burada ikameti olmayan, temaslı ya da pozitif olan vatandaşlarımız da var. Bu yurtta şu anda 86 kişi oldu. Onların bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu topyekun mücadeleyi inşallah kazanacağız" dedi.