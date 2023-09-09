Vali Gül'den selden etkilenen sanayi siteleri ticaret merkezlerinde inceleme
Kaynak: AA
İstanbul Valisi Davut Gül, kentte meydana gelen selden etkilenen Masko Mobilyacılar Sitesi, Heskop Sanayi ve Ticaret Merkezi, Aymakoop Ayakkabıcılar Sitesi ve Dersankoop Sanayi Sitesi'nde incelemelerde bulundu.
Vali Gül'ün, 5 Eylül'de kentte meydana gelen sel ve su baskınlarında zarar gören İkitelli'deki iş merkezlerini ziyaretine ilişkin İstanbul Valiliğinin X sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunuldu.
Paylaşımlarda, Gül'ün sağanak ve su baskınından etkilenen Masko Mobilyacılar Sitesi, Heskop Sanayi ve Ticaret Merkezi, Aymakoop Ayakkabıcılar Sitesi ve Dersankoop Sanayi Sitesi'nde incelemeler yaptığı, zarar tespit çalışmaları hakkında bilgi aldığı ve esnafa "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği aktarıldı.
- Vali Gül'den selden etkilenen sanayi siteleri ticaret merkezlerinde inceleme
- Bakan Koca paylaştı: 2 milyon tarama yapıldı
- İşte İBB'nin duyarsızlığı! İSKİ 12 saattir müdahale etmedi
- AB'den G20 Zirvesi mesajı: 'Daha hızlı, daha kısa yoldan, daha temiz' ticaret
- Dışişleri Bakanlığı, Afrika Birliği'nin G20 daimi üyesi olmasını memnuniyetle karşıladı
- Başkan Erdoğan, Dünya Bankası Başkanı Banga'yı kabul etti