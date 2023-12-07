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07 Aralık 2023 Perşembe 09:15:00 - Güncelleme:07 Aralık 2023 Perşembe 09:15:00

Vakıflar Genel Müdürlüğü 186 sözleşmeli personel alacak

Kaynak: AA

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Vakıflar Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatında çeşitli kadrolarda istihdam etmek üzere 186 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, kurum çeşitli illerde görevlendirmek üzere sözlü sınavla 26 sosyal çalışmacı, 87 koruma ve güvenlik görevlisi ile sözlü sınav yapılmaksızın 73 destek personeli istihdam edecek.

Başvurular, 7-14 Aralık tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Vakıflar Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilecek.

Başvuru şartlarına, aranan niteliklere, sözlü sınav tarihine, saati ve yeri ile ilgili detaylı bilgilere kurumun "www.vgm.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.

Etiketler : vakıflar genel müdürlüğü sözleşmeli personel istihdam başvuru
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