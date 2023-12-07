Vakıflar Genel Müdürlüğü 186 sözleşmeli personel alacak
Kaynak: AA
Vakıflar Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatında çeşitli kadrolarda istihdam etmek üzere 186 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, kurum çeşitli illerde görevlendirmek üzere sözlü sınavla 26 sosyal çalışmacı, 87 koruma ve güvenlik görevlisi ile sözlü sınav yapılmaksızın 73 destek personeli istihdam edecek.
Başvurular, 7-14 Aralık tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Vakıflar Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilecek.
Başvuru şartlarına, aranan niteliklere, sözlü sınav tarihine, saati ve yeri ile ilgili detaylı bilgilere kurumun "www.vgm.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.
- Bakan Tunç: 67 maddelik yargı paketi ocak ayında açıklanacak
- Son bir haftada 56 terörist etkisiz hale getirildi
- "Afetten zarar gören tüm şehirlerimizi eskisinden daha güvenli ve güzel hale hep birlikte getireceğiz"
- Gökçeada ve Bozcaada arabalı vapur hatlarında yarınki seferler iptal edildi
- "Bebeklerin katledildiği bir dünyada insan haklarından bahsetmek mümkün değil"
- İstanbul merkezli "hayali ihracat" operasyonunda 16 zanlı yakalandı