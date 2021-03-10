10 Mart 2021 Çarşamba 21:06:00 - Güncelleme:10 Mart 2021 Çarşamba 21:06:00
Vaka ve hasta sayısında artış
Türkiye'de son 24 saatte 14 bin 556 yeni vaka, 814 yeni hasta tespit edildi. 67 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 14 bin 556 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 67 kişi hayatını kaybetti
Ağır hasta 1309 oldu, 9 bin 193 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 649 bin 862'ye yükseldi.
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