Vaka ve hasta sayısında artış

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 14 bin 556 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 67 kişi hayatını kaybetti

Ağır hasta 1309 oldu, 9 bin 193 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 649 bin 862'ye yükseldi.