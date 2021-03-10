  • BIST
    1564.94
  • Dolar
    7,5166
  • Euro
    8,9637
  • Altın
    416,5720
İstanbul
4 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Koca'dan kritik mutasyon açıklaması
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İngiltere Başbakanı Johnson ile nükleer anlaşmayı görüştü
Merkel: Aşının etkileri 3-4 ay sonra görülecek
Vaka ve hasta sayısında artış
Türkiye Yunanistan arasındaki yeni görüşmenin tarihi belli oldu
Beylikdüzü'nde şüpheli ölüm: Bir kadın silahla vurulmuş halde bulundu
Açıköğretim lise sonuçları açıklandı
İstanbul Havalimanı otoparkı Mart ayı boyunca yüzde 50 indirimli olacak
Nükleer enerjide dev adım
Mavi Vatan'da kuş uçmayacak!
Bahçeli'den Akşener'e çok sert tepki
Libya'da hükümet güvenoyu aldı
"Ülkemize dayatılmaya çalışılan modern Sevrleri yırtıp atıyoruz"
Baharın müjdecisi
Evde tek başına
İnternetten fırın aldı, oyuncak geldi
Pamuk şekeri bıraktı, sebze ve meyve satıyor!
Torunlara hediye
Mutasyonlu virüsü yendi
Kate Winslett'in tercihi Türk tasarım!
"Yalan ve iftirayla şerrinizi kimseye bulaştırmayın"
Kulakları hayatını kararttı
Karavan krizi yaşamadık
Usta oyuncuya veda
10 Mart 2021 Çarşamba 21:06:00 - Güncelleme:10 Mart 2021 Çarşamba 21:06:00

Vaka ve hasta sayısında artış

ABONE OL

Türkiye'de son 24 saatte 14 bin 556 yeni vaka, 814 yeni hasta tespit edildi. 67 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 14 bin 556 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 67 kişi hayatını kaybetti

Ağır hasta 1309 oldu, 9 bin 193 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 649 bin 862'ye yükseldi.

Etiketler : vaka korona virüs koronavirüs Sağlık Bakanlığı
Ünlü oyuncunun otomobilinde uyuşturucu bulundu

Ünlü oyuncunun otomobilinde uyuşturucu bulundu
Resimli terapi

Resimli terapi
Fakiri ne yapayım

Fakiri ne yapayım
Sakiler'den yeni şarkı

Sakiler'den yeni şarkı
Sosyetede hacker şoku

Sosyetede hacker şoku
46. yaşa HES kodlu merhaba

46. yaşa HES kodlu merhaba
Sıla davasında hüsran

Sıla davasında hüsran
1 aylık kızına 14 bin takipçili hesap

1 aylık kızına 14 bin takipçili hesap
Setten Kıvanç

Setten Kıvanç

EN ÇOK OKUNAN HABERLER