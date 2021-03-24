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24 Mart 2021 Çarşamba 19:21:00 - Güncelleme:24 Mart 2021 Çarşamba 19:40:00

Vaka sayısındaki artış korkutuyor: 30 binlere yaklaştı

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Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs ile ilgili son veriler paylaşıldı. Son 24 saatte 29 bin 762 yeni vaka, 1142 yeni hasta tespit edildi. 146 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

VAKA SAYISI 30 BİNLERE DAYANDI

Buna göre, son 24 saatte 221 bin 738 test yapıldı, 29 bin 762 kişinin testi pozitif çıktı.

146 kişi koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1142 oldu.

Son 24 saatte 17 bin 761 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısı 2 milyon 881 bin 643'e yükseldi.

Test sayısı 36 milyon 990 bin 175'e ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 91 bin 282, vefat sayısı 30 bin 462, ağır hasta sayısı 1720 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 23,3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Etiketler : sağlık bakanlığı vaka sayısı koronavirüs türkiye'de son durum
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