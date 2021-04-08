Vaka sayısında rekor: 56 bine yaklaştı

Sağlık Bakanlığı'ndan veriler ile ilgili paylaşılan tabloya göre; Türkiye'de son 24 saatte 55 bin 941 yeni vaka, 2 bin 316 yeni hasta tespit edildi. 258 kişi koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi.



Ağır hasta 2 bin 615 oldu, 37 bin 914 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 232 bin 892'ye yükseldi.