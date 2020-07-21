Vaka sayısı azalıyor ama iyileşme düştü!

İşte Necmi İlhan'ın açıklamalarının satır başları:

Bunun iki tane nedeni var: Bir tanesi süreç içinde vaka sayısı azaldıkça iyileşenlerin sayısının da azalmasını bekliyoruz. 12 bin aktif vakamız var. Her 10 hastadan biri yoğun bakımda tedavi görüyor. Peki, neden yoğun bakımdaki sayı artıyor? Neden iyileşme sayısı azalıyor? Bunun bir diğer nedeni şu; yeni hastalarımızda virüs yükü çok fazla. Tedavileri uzun sürüyor. Artık daha uzun süre yoğun bakımda kalması gerekiyor. Şu anda yoğun bakımdaki doluluk oranları yüzde 50-60. Vefatların az olması bu işin tesellisi. Rakamlar o kadar açık ki! Temasın çok olması, virüs yükünün çok olması. Korona tanısı alanların yüzde 65'i düğün sünnet gibi törene katılanlar ve aynı soyadı taşıyanlar. 120 kişi tek bir kişi yüzünden enfekte oldu. Enfekte olanlar arasında düğündeki gelin de var. Kısa süreli temaslar yüzünden değil uzun süreli temaslar ve vakit geçirmeden kaynaklanıyor.