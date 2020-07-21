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21 Temmuz 2020 Salı 12:26:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2020 Salı 12:28:00

Vaka sayısı azalıyor ama iyileşme düştü!

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Gelen son dakika haberine göre Türkiye'de 24 saatteki korona yeni vaka sayısı 931 olurken 17 kişi de hayatını kaybetti. Bu süreçte dikkat çeken bir durum söz konusu. Vaka sayısının azalmasına karşı iyileşen hasta sayısı aynı oranda azalmıyor ve yoğun bakımdaki hasta sayısı artıyor. Peki bu durumun sebebi ne? Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan anlattı.

İşte Necmi İlhan'ın açıklamalarının satır başları:

Bunun iki tane nedeni var: Bir tanesi süreç içinde vaka sayısı azaldıkça iyileşenlerin sayısının da azalmasını bekliyoruz. 12 bin aktif vakamız var. Her 10 hastadan biri yoğun bakımda tedavi görüyor. Peki, neden yoğun bakımdaki sayı artıyor? Neden iyileşme sayısı azalıyor? Bunun bir diğer nedeni şu; yeni hastalarımızda virüs yükü çok fazla. Tedavileri uzun sürüyor. Artık daha uzun süre yoğun bakımda kalması gerekiyor. Şu anda yoğun bakımdaki doluluk oranları yüzde 50-60. Vefatların az olması bu işin tesellisi. Rakamlar o kadar açık ki! Temasın çok olması, virüs yükünün çok olması. Korona tanısı alanların yüzde 65'i düğün sünnet gibi törene katılanlar ve aynı soyadı taşıyanlar. 120 kişi tek bir kişi yüzünden enfekte oldu. Enfekte olanlar arasında düğündeki gelin de var. Kısa süreli temaslar yüzünden değil uzun süreli temaslar ve vakit geçirmeden kaynaklanıyor.

(Cnnturk.com)

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