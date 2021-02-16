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16 Şubat 2021 Salı 20:32:00 - Güncelleme:16 Şubat 2021 Salı 20:32:00

Vaka sayısı az da olsa düştü

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Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 794 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 906 kişinin testi pozitif çıktı, 90 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı 16 Şubat 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 794 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 906 kişinin testi pozitif çıktı, 90 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1.201 oldu, 7 bin 189 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 489 bin 624'a yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Hasta sayısı 658 olarak açıklandı.

Test sayısı 31 milyon 748 bin 965'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 602 bin 034, vefat sayısı 27 bin 652, ağır hasta sayısı 1.201 oldu.

Etiketler : türkiye korona virüs vaka sayısı
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