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13 Nisan 2021 Salı 20:48:00 - Güncelleme:13 Nisan 2021 Salı 20:48:00

Vaka sayısı 60 bine dayandı

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Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs ile ilgili son durum paylaşıldı. Türkiye'de son 24 saatte 59 bin 187 yeni vaka, 2 bin 723 yeni hasta tespit edildi. 273 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 306 bin 563 COVID-19 testi yapıldı, 59 bin 187 kişinin testi pozitif çıktı, 273 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 723 oldu.

Son 24 saatte 52 bin 104 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 3 milyon 424 bin 733'e yükseldi.

Toplam test sayısı 42 milyon 199 bin 485'e ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 962 bin 760, vefat sayısı 34 bin 455, ağır hasta sayısı 2 bin 951 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 56,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Etiketler : türkiye koronavirüs vaka sayısı
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