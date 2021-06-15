Vaka sayısı 6 bin sınırına yükseldi
Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 955 kişinin testi pozitif çıktı, 84 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı 15 Haziran 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 955 kişinin testi pozitif çıktı, 84 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 886 oldu, 4 bin 186 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 211 022'ye yükseldi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Hasta sayısı 532 olarak açıklandı.
Test sayısı 57 milyon 447 bin 028'e ulaştı. Vaka sayısı 5 milyon 342 bin 028, vefat sayısı 48 bin 879, ağır hasta sayısı 886 oldu.
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