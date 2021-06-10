Vaka sayısı 6 bin 408
Sağlık Bakanlığı'ndan günün verileri açıklandı. Son 24 saatte 6 bin 408 vaka, 563 yeni hasta tespit edildi. 96 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı'ndan günün verileri ile ilgili beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 320 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 408 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1009 oldu, 6 bin 895 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 186 bin 728'e yükseldi.
- Sedat Peker örgütüne operasyon; dernek başkanı gözaltında
- Vaka sayısı 6 bin 408
- Müsilaj için Meclis Araştırması Komisyonu kuruldu
- Bakan Soylu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev ile görüştü
- İki doz aşı olanlar TBMM'yi ziyaret edebilecek
- İnce'den CHP'ye: İktidar olsanız milleti perişan edersiniz