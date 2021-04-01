  • BIST
    1426.56
  • Dolar
    8,1130
  • Euro
    9,5964
  • Altın
    450,3110
İstanbul
3 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
DSÖ'den Türkiye'nin sağlık sistemine övgü
Vaka sayısı 40 bini aştı
Eski sevgiliye bayıltan dayak: Ölmek istemiyorum!
Bakan Koca: DSÖ listesinde 18 aşımız var
Tartışılan oylama yeniden yapılacak
Bakan Selçuk: 26 ilimize 27 bin 445 tablet bilgisayar setini ulaştırıyoruz
Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü
TBMM Başkanı Şentop sert konuştu: Pişman ederim
Halka açık alanlarda alkol tüketimi yasaklandı!
İlham Aliyev, Selçuk Bayraktar'a madalya taktı!
Türkiye'ye çağ atlatacak hamle
AK Parti'nin 1 Nisan paylaşımına beğeni yağdı
1 Mayıs'ta başlıyor: Bankaya gitmeye gerek kalmayacak
Spor yapanlar günde iki şişe maden suyu içmeli
Nakil kalple devri alem
Babasına benziyor
Harvard tezini yazdı
Harvard tezini yazdı
Ekranların yeni ikilisi
Evlere kitap servisi
Oğlak ve kuzularla birlikte yaşıyor
Flütlü doktordan moralli tedavi
Hayallerini çizdiler gerçekleşti
TBMM Genel Kurulunda "terör" tartışması! "Yaranız var, gocunuyorsunuz"
01 Nisan 2021 Perşembe 20:01:00 - Güncelleme:01 Nisan 2021 Perşembe 20:01:00

Vaka sayısı 40 bini aştı! Türkiye'nin koronavirüs tablosu açıklandı

ABONE OL

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 243 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 806 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti.

Bakanlık'tan günün verileri ile ilgili beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 243 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 806 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybettiği belirtildi.

Ağır hasta sayısı 2 bin 135 oldu, 20 bin 817 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 35 bin 43'e yükseldi.

Etiketler : sağlık türkiye korona virü vaka
Kıbrıs için 6 ay ön hazırlık

Kıbrıs için 6 ay ön hazırlık
2 hit bir Hande

2 hit bir Hande
‘Aşkın Tarifi' için aşçılık eğitimi

‘Aşkın Tarifi' için aşçılık eğitimi
Boşancaklar iddiası

Boşancaklar iddiası
İnceliğinin sırrı: Süt ürünü tüketmiyor

İnceliğinin sırrı: Süt ürünü tüketmiyor
Can 4 yaşında

Can 4 yaşında
Cinsiyeti değil sağlığı önemli

Cinsiyeti değil sağlığı önemli
Annelik soruları havada kaldı

Annelik soruları havada kaldı
Fransa'dan dizi için döndü

Fransa'dan dizi için döndü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER