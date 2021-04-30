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30 Nisan 2021 Cuma 20:18:00 - Güncelleme:30 Nisan 2021 Cuma 20:22:00

Vaka sayısı 31 bine kadar düştü

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Sağlık Bakanlığı tarafından günün verileri ile ilgili beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 31 bin 891 yeni vaka, 2 bin 673 yeni hasta tespit edildi. 394 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 265 bin 287 COVID-19 testi yapıldı, 31 bin 891 kişinin testi pozitif çıktı, 394 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 673 oldu.

Son 24 saatte 68 bin 183 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 323 bin 897'ye yükseldi.

Test sayısı 47 milyon 261 bin 999'a ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 820 bin 591, vefat sayısı 40 bin 131, ağır hasta sayısı 3 bin 534 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Etiketler : Vaka sayısı korona virüs
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