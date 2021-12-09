VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Pentagon'dan 'Misyon değişikliği' açıklaması
Türkiye, Mali'deki terör saldırısını kınadı
AB'den yeni girişim: Nefret söylemi suç sayılacak
AB ülkeleri 40 bin Afgan'ı kabul edecek
Pfizer/Biontech aşısının 3. dozu ABD'de 16-17 yaş grubu için onaylandı
Türkiye'de 19 bin 696 yeni vaka tespit edildi
İngiltere'de 'kuş gribi' alarmı: 38 bina enfekte oldu
Bakan Kurum: Toplantılarımızda, 17 kararı müzakere ettik ve onayladık
Bakan Nebati: 2021 için cari açık beklentimiz 16 milyar dolar
Meteoroloji'den fırtına uyarısı
Bakan Soylu: Güvenlik, özgürlük alanını daraltma bahanesi olmamalı
TİSK: Asgari ücret için 3 bin 100 lira önerimiz yok
Gram altın 790 TL'ye dayandı
İçişleri Bakanlığı: 5 terörist teslim oldu
"İBB'ye alınan personellerden 577'sinin terör kaydı var"
MSB: 3 askerimiz şehit oldu
Dünya devinde üretime "çip" arası
Teröre destek veren bir adamın burada ne işi var?
Türkiye'nin TF-X uçağı hem ABD hem Rus teknolojisini bir araya mı getirecek?
Türkiye'den bölgenin geleceği için kritik adım!
Memurlara güzel haber! 3'lü zam geliyor! Zam hesabı değişti
Paris'te göçmenlere kılıçlı saldırı
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni genelge! 81 ile gönderildi
Toplantı bitti! Asgari ücrette ilk rakamlar geldi
09 Aralık 2021 Perşembe 22:01:00 - Güncelleme:09 Aralık 2021 Perşembe 22:47:00

Türkiye'de 19 bin 696 yeni vaka tespit edildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Sağlık Bakanlığı tarafından günün vaka sayılarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 696 yeni vaka tespit edildi, 195 kişi hayatını kaybetti, 27 bin 263 kişi sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Son 20 saatte 350 bin 522 COVID-19 testi yapıldı, 19 bin 696 kişinin testi pozitif çıktı.

195 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 27 bin 263 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 90,97, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,88 olarak kayda geçti.

AŞI SAYISI 121 MİLYONU GEÇTİ

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 56 milyon 468 bin 112'si birinci doz, 50 milyon 821 bin 293'ü ikinci doz, 12 milyon 531 bin 916'sı üçüncü doz olmak üzere 121 milyon 394 bin 26'ya yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Etiketler : sağlık bakanlığı vaka sayıs aşı
Saba 51 oldu

Saba 51 oldu
Aşk güzel bir şey

Aşk güzel bir şey
Kıbrıs'ın mavisi Funda'nın yeşili

Kıbrıs'ın mavisi Funda'nın yeşili
Sert, keskin ve güçlüyüm çünkü!

Sert, keskin ve güçlüyüm çünkü!
İmajını yeniledi

İmajını yeniledi
'Aşığım' demediği için pişman

'Aşığım' demediği için pişman
Serenay'a özel hayat şartı

Serenay'a özel hayat şartı
Latin Amerika'dan ziyaret

Latin Amerika'dan ziyaret
Ünlüler geçidi

Ünlüler geçidi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER