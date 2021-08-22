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22 Ağustos 2021 Pazar 20:37:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2021 Pazar 20:41:00

Türkiye'de 18 bin 622 yeni vaka tespit edildi

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Sağlık Bakanlığı'ndan günün verilerine ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 18 bin 622 yeni vaka tespit edildi, 206 kişi hayatını kaybetti, 13 bin 263 kişi sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 265 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 622 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ise şöyle;

Bakan Koca: "Hafta sonu vaka sayılarında beklediğimiz düşüşler gerçekleşmedi. Bu bize daha dikkatli ve tedbirlere uymada daha ısrarcı olmamız gerektiği uyarısında bulunuyor. Aşı ile başarmak mümkün." dedi.

Etiketler : Sağlık Bakanlığı vaka sayısı türkiye yeni vaka sayısı
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