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13 Mart 2021 Cumartesi 20:13:00 - Güncelleme:13 Mart 2021 Cumartesi 20:14:00

Vaka sayısı 15 bini geçti

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Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) ile ilgili son verileri paylaştı. Günün verilerine göre, son 24 saatte 150 bin 98 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 82 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 65 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 841 oldu.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Türkiye'de son 24 saatte 150 bin 98 koronavirüs testi yapıldı, 15 bin 82 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti.

Buna göre, son 24 saatte 150 bin 98 Covid-19 testi yapıldı, 15 bin 82 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 65 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 841 oldu.

Test sayısı 34 milyon 993 bin 578'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 866 bin 12, vefat sayısı 29 bin 421, ağır hasta sayısı 1350 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 51,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 31, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Etiketler : koronavirüs vaka sayısı son durum Sağlık Bakanlığı
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