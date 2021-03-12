Vaka sayılarındaki artış sürüyor

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12 Mart 2021 Cuma 21:07:00 - Güncelleme:12 Mart 2021 Cuma 21:07:00

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Sağlık Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden günün koronavirüs verileri paylaşıldı. Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 856 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 941 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti.

Koronavirüs ile ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 856 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 941 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1349 oldu, 11 bin 180 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 670 bin 273'e yükseldi.

Etiketler : türkiye sağlık bakanlığı Koronavirüs
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