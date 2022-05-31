VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'de Anma Günü tatilinde 2 bin 500'den fazla uçak seferi iptal edildi
TBMM'de 'İhracat Teklifi' mesaisi
Ayı saldırısından ölü taklidi yaparak kurtuldu
AB doğal gaz depolarını doldurmaya çalışıyor
'Rafadan Tayfa' karakterleri Almanya'da tiyatro gösterisi sundu
MSB, EFES-2022 Tatbikatı'ndan görüntüler paylaştı
Vaka sayıları açıklandı: 975 yeni vaka, 4 vefat
Bakan Koca'dan sigarayı bırakmak isteyenlere çağrı
'Türkiye' Birleşmiş Milletler nezdinde tescillendi
Büyükşen çifti cinayetinin 3 sanığına istenen ceza belli oldu
Selçuk Bayraktar açıkladı: Yeni hedef taksi dron
Meteoroloji'den 'sıcak hava' uyarısı
Kütahya'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Bakan Kurum: Ağustosta açıklanacak projeyle vatandaş ev sahibi olacak
Artvin'de iki noktada heyelan: Sürücüler tünelde mahsur kaldı
Fransa'da bir kadın "başörtün karanlık çağların kıyafeti" denilerek restorana alınmadı
Adalet Bakanı Bozdağ: Kira ihtilaflarının tamamını arabulucuya gönderme konusunda kararlıyız
SAHA İstanbul'dan girişimci destek programı 'SAHA Girişim'
"Baya güzel işler yapmışız"
Terör örgütü panikte! Batı'yı DEAŞ'la tehdit ettiler
Türkiye'den müthiş hamle!
Bakanlık duyurdu: 3600 ek gösterge tamamlandı
O vekillere Süleyman Soylu şoku
Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 5 terörist etkisiz hale getirildi
31 Mayıs 2022 Salı 20:58:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2022 Salı 20:58:00

Vaka sayıları açıklandı: 975 yeni vaka, 4 vefat

ABONE OL

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 4 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 975 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 31 Mayıs'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 975 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 oldu. Bir günde toplam 128 bin 854 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 946 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,50 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,19 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 734 bin 958'e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,5 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Etiketler : Sağlık Bakanlığı korona virüs vaka sayısı
Mahkemeden ret

Mahkemeden ret
Final 20 Ağustos'ta

Final 20 Ağustos'ta
Eski kocasını paylaştı

Eski kocasını paylaştı
Sette sürpriz kutlama

Sette sürpriz kutlama
Yorgun Aleyna

Yorgun Aleyna
Yeşilçam hissini göstermeye çalışıyoruz

Yeşilçam hissini göstermeye çalışıyoruz
13 yıl sonra yeniden

13 yıl sonra yeniden
Beverly Hills uyarlamasında rol alacak

Beverly Hills uyarlamasında rol alacak
Hızlı alışveriş

Hızlı alışveriş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX