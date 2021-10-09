Vaka haritası açıklandı: Zonguldak zirvede
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı haritasını paylaştı. Her 100 bin kişide İstanbul'da 252,11, Ankara'da 363,69, İzmir'de 47,01 oldu. Zonguldak ise 557,17 vaka yoğunluğu ile zirveye çıktı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Eylül -1 Ekim illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Bakan Koca, "25 Eylül - 1 Ekim arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Kovid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." dedi.
25 Eylül-1 Ekim'de her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayısı İstanbul'da 252,11, Ankara'da 363, 69, İzmir'de 47,01 oldu.
Bu sayılar bir önceki hafta (18-24 Eylül'de) İstanbul'da 238,33, Ankara'da 394,70, İzmir'de 49,01 olarak kayda geçmişti.
25 Eylül-1 Ekim arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/mJrDAA6HGn— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 9, 2021
"BU İLLERDEN BİRİNDEYSENİZ ŞİMDİ DAHA DA DİKKATLİ OLMALISINIZ"
25 Eylül - 1 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il şöyle:
Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli, Samsun.
Bakan Koca, "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız." dedi
25 Eylül-1 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli, Samsun. Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. pic.twitter.com/MQUXHJL8Fw— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 9, 2021
- Başkan Erdoğan: Amacımız yüz yüze eğitimi devam ettirmek
- Türkiye'de bugün 28 bin 645 kişinin testi pozitif çıktı
- Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi
- Vaka haritası açıklandı: Zonguldak zirvede
- Başkan Erdoğan: Uluslararası yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor
- Kuraklık stresi altındaki Türkiye yer altı barajlarını artırıyor