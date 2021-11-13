Vaka haritası açıklandı: Zirve değişmedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 30 Ekim-5 Kasım'da her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

30 Ekim-5 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il şöyle:

Sinop, Osmaniye, Kastamonu, Tunceli, Amasya, Balıkesir, Tokat, Çankırı, Edirne, Giresun.

Karabük, 23-29 Ekim haftasında olduğu gibi 536,50 ile vaka yoğunluğunda yine zirvede yer aldı.