Vaka haritası açıklandı: Zirve değişmedi
Kaynak: TRT Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı haritasını paylaştı. Her 100 bin kişide İstanbul'da 307,40, Ankara'da 287,04, İzmir'de 69,61 oldu. Karabük ise 536,50 vaka yoğunluğu ile yine zirvede.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 30 Ekim-5 Kasım'da her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
30 Ekim-5 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il şöyle:
Sinop, Osmaniye, Kastamonu, Tunceli, Amasya, Balıkesir, Tokat, Çankırı, Edirne, Giresun.
Karabük, 23-29 Ekim haftasında olduğu gibi 536,50 ile vaka yoğunluğunda yine zirvede yer aldı.
30 Ekim-5 Kasım arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz illerdeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/ZqKGrnUQON— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 13, 2021
- MHP lideri Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a tebrik
- Vaka haritası açıklandı: Zirve değişmedi
- "Kanal İstanbul'a karşı çıkan zihniyet ülkesinin ve milletinin düşmanıdır"
- Camilerde normal saf düzeninde namaz kılınmaya başlandı
- 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
- Oturma eylemine iki aile daha katıldı