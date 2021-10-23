Vaka haritası açıklandı: Kastamonu zirvede
Kaynak: TRT Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı haritasını paylaştı. Her 100 bin kişide İstanbul'da 292,33, Ankara'da 374,00, İzmir'de 47,99 oldu. Kastamonu ise 737,03 vaka yoğunluğu ile Zonguldak'ı geçerek zirveye çıktı.
Sağlık Bakanlığı tarafından illere göre haftalık vaka tablosu açıklandı. Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştı.
9-15 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/pX3zgqwk9e— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 23, 2021
3 BÜYÜK İLDE SON DURUM
Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 292,33, Ankara'da 374,00, İzmir'de 47,99 oldu.
VAKA YOĞUNLUĞU EN ÇOK ARTAN 10 İL
Sağlık Bakanı Koca, 9-15 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili de açıkladı: Kastamonu, Zonguldak, Karabük, Kilis, Tunceli, Ardahan, Çankırı, Kahramanmaraş, Osmaniye, Erzincan.