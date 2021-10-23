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Vaka haritası açıklandı: Kastamonu zirvede
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23 Ekim 2021 Cumartesi 17:56:00 - Güncelleme:23 Ekim 2021 Cumartesi 17:56:00

Vaka haritası açıklandı: Kastamonu zirvede

Kaynak: TRT Haber

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı haritasını paylaştı. Her 100 bin kişide İstanbul'da 292,33, Ankara'da 374,00, İzmir'de 47,99 oldu. Kastamonu ise 737,03 vaka yoğunluğu ile Zonguldak'ı geçerek zirveye çıktı.

Sağlık Bakanlığı tarafından illere göre haftalık vaka tablosu açıklandı. Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştı.

3 BÜYÜK İLDE SON DURUM

Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 292,33, Ankara'da 374,00, İzmir'de 47,99 oldu.

VAKA YOĞUNLUĞU EN ÇOK ARTAN 10 İL

Sağlık Bakanı Koca, 9-15 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili de açıkladı: Kastamonu, Zonguldak, Karabük, Kilis, Tunceli, Ardahan, Çankırı, Kahramanmaraş, Osmaniye, Erzincan.

Etiketler : Kovid-19 sağlık bakanı bakan koca haftalık vaka tablosu
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