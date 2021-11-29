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29 Kasım 2021 Pazartesi 09:00:00 - Güncelleme:29 Kasım 2021 Pazartesi 09:40:00

Vahşetin altından yasak aşk çıktı! Kafasına kürekle vurarak öldürmüşler

Kaynak: Sabah

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Gaziantep'te Derviş Aslan ve kayınbiraderleri, darp edip kafasına kürekle vurdukları Harun Özyer ve İbrahim Canmaya'yı öldürüp, açtıkları çukura gömdüler. Cinayetin sır perdesi aralandı.

Gaziantep'te, Harun Özyer ve arkadaşı İbrahim Canmaya'nın cesetleri, bir çukura gömülü halde bulunmuştu. Katliamın, Özyer'in yasak aşk yaşadığı kadının yakınları tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Cinayeti gerçekleştiren Derviş Aslan'ın ifadesinde, "Eşimden uzak durması için çok uyardım, evine kadar gidip babasıyla konuştum ama o her seferinde beni tehdit etti. En son eşimi babasının evinden kaçırdı. Harun'u öldürmek zorunda kaldım" dediği öğrenildi.

Sabah'ta yer alan habere göre Gaziantep'te, arkadaşı İbrahim Canmaya ile birlikte öldürülüp çukura gömülmüş halde cesedi bulunan Harun Özyer'in yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre Harun Özyer, kendisiyle aynı yerde çalışan Elif Aslan ile yasak aşk yaşıyordu ve bir süre önce birlikte kaçtılar.

Çift, ailenin şikayeti üzerine bulundu. Elif Aslan, kadın sığınma evine yerleştirilirken, Harun Özyer ise serbest bırakıldı. Özyer ve arkadaşı Canmaya, kadının eşi Derviş Aslan ve yakınları tarafından öldürüldü.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Korkunç olay şöyle gelişti: Bir kasapta çalışan evli Harun Özyer ile pandemi döneminde aynı kasapta çalışmaya başlayan 3 çocuk annesi Elif Aslan arasında yasak ilişki başladı.

Elif Aslan'ın şehir dışında çalışan kocası Derviş Aslan (42), eve dönünce durumdan şüphelendi. Eşinin telefonuna bakan Derviş Aslan, Harun Özyer'den gelen aşk mesajlarını gördü. Aslan, telefonla aradığı Harun Özyer'le tartıştı.

Bu arada Elif Aslan çocuklarını da alarak baba evine gitti. Bir süre sonra Derviş Aslan'ı arayan kayınbiraderi, "Ablam evde yok, Harun ile kaçmış olabilir" deyince Aslan, Harun Özyer'in babasına ait Oğuzeli ilçesindeki evi takibe aldı.

Eşini Harun Özyer'le birlikte evden çıkarken gören Derviş Aslan polise şikayette bulundu. Polis, Özyer'in ifadesini alıp, serbest bıraktı, Elif Aslan ise kadın sığınmaevine yerleştirildi. İddiaya göre Elif Aslan'ın babası ve kardeşleri, Özyer ve arkadaşı İbrahim Canmaya'yı kaçırıp, iple bağladı ve Derviş Aslan'ı çağırdı.

Derviş Aslan ve kayınbiraderleri, darp edip, kafasına kürekle vurdukları Harun Özyer ve İbrahim Canmaya'yı öldürüp, açtıkları çukura gömdü. Olayla ilgili gözaltına alınan Derviş Aslan, kayınpederi İsrafil Kılıç (63) ile oğulları Uğur ve Oğuzhan Kılıç'ın sorgusu sürüyor.

Derviş Aslan'ın ifadesinde "Eşimden uzak durması için çok uyardım, evine kadar gidip babasıyla konuştum ama o her seferinde beni tehdit etti. En son eşimi babasının evinden kaçırdı. Harun'u öldürmek zorunda kaldım" dediği öğrenildi.

Etiketler : Gaziantep Harun Özyer İbrahim Canmaya Elif Aslan
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