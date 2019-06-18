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18 Haziran 2019 08:53 | Salı

11 tane vadetti, 1 tane yaptı... O da ücretli

İstanbul’a 150 kreş vaadinde bulunan CHP adayı İmamoğlu, başkanlık yaptığı Beylikdüzü’ne 11 kreş sözü vermesine rağmen görev süresince sadece 1 tane yaptı. O kreş de ücretli!

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti adayı Binali Yıldırım ile katıldığı televizyon programında birçok vaatte bulundu. Binali Yıldırım, İmamoğlu’nu “Önemli olan vaat etmek değil vaatleri yerine getirmek” dedi. İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’na seçildiğinde kayıtlara geçen tam 37 vaadinden sadece 2’sini yerine getirdi. AKŞAM o vaatleri araştırdı.

TEK KREŞ AÇTI O DA PARALI 

İmamoğlu’nun ilçe belediye başkanlığında verdiği sözlerden birisi de 11 kreşti. Ancak İmamoğlu 5 yıllık başkanlık sürecinde 1 kreş yaptı. O kreş ise sözde hizmet için açıldı ama ücretli. AKŞAM’ın ulaştığı kreş yetkilileri şartları sıraladı: “Anne çalışıyor olacak. Ailenin gelir seviyesi düşük olacak. Her bir çocuk için aylık 531 TL ürcet alınacak. Çocukların etkinliklerde kullancağı kırtasiye masraflarını da aile ödeyecek. 

ÖZÜR BEKLİYORUZ

TÜRGEV, İmamoğlu’nun iddialarına yönelik sosyal medya hesabından açıklamada bulundu: "23 yıldır İstanbul’da ve Türkiye’de binlerce öğrenciye destek olduk. Vakfımız dile getirilen ithamları kesinlikle hak etmemektedir. TÜRGEV iddialari için İmamoğlu’nu özür dilemeye davet ediyoruz." 

AK PARTİ ADAYI İFŞA ETTİ

İmamoğlu’nun tasarruf söylemleri üzerine AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mustafa Necati Işık tepki gösterdi: “Tasarruf diyor ya CHP adayı; borçlar için Beylikdüzü Belediye’sinin ödediği faiz bedeli 4 yılda 25 milyon TL. İsraf diyor ya CHP adayı; beton ve asfalt yolları süpürme makinelerine 2018’de ödediği para 15.000.000 TL. Gezi olaylarında en önde olan CHP adayı, bu yıl neden yok?"

SOSYAL MEDYA ‘YILDIRIM’ DEDİ

23 Haziran İstanbul seçimi öncesinde AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu canlı yayında karşı karşıya geldi. Yıldırım ve İmamoğlu İstanbul seçimine bir hafta kala projelerini açıkladı, soruları yanıtladı. Türkiye’yi ekranlara kilitleyen tarihi buluşma sosyal medyada da en çok konuşulan konu oldu. Sosyal Veri Analiz şirketi Adba International’ın verilerine göre; AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 824 bin kez konuşulurken, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 479 bin kez iletilerde bahsi geçti. AK Parti’nin adayı Binali Yıldırım ile ilgili iletilerin yüzde 63’ü pozitif içerikliyken, CHP’in adayı İmamoğlu’nun oranı sadece yüzde 27.  

ÖVÜNDÜĞÜ PROJE AK PARTİ'NİN

İmamoğlu’nun Beylikdüzü’nde en çok övündüğü ve her fırsatta anlattığı Yaşam Vadisi projesi de AK Parti’li Belediye Başkanı Yusuf Uzun tarafından başlatıldı. İmamoğlu göreve geldiğinde yüzde 90’ı tamamlanan projeyi İmamoğlu sadece peyzaj yaptırıp sahiplendi. 

YEŞiL ALAN YALANI 

İmamoğlu İstanbul’un yeşil alanlarının imara açılıp betonlaştığını söyledi. Oysa İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanlığı öncesinde müteahhitlik yaparken yeşil alan olan yeri projeye dahil etmekten hala Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘nitelikli dolandırıcılık suçlaması” yargılanıyor. 

MALLARI SATTI AMA BORÇ 3 KATI

İsraf ve tasarruftan bahseden İmamoğlu, 2014’te Beylikdüzü Belediyesi’ni 100 milyon TL borçla devraldı. Görevi süresince belediyeye ait kamu arazi ve mülklerini yaklaşık 500 milyon TL’ye satan İmamoğlu meclisten sürekli borçlanma yetkisi aldı. İmamoğlu görevi bıraktığında bilançoya göre tam 313 milyon TL borç bıraktı. 

KENDİ MEKANINA SINIR YOK

İmamoğlu ‘kimseye ayrıcalık yapmayacağım’ dedi. Ancak Beylikdüzü Belediyesi sınırlarındaki içkili mekanlara saat uygulaması getirdi. Bu uygulamadan kendisinin ortak olduğu mülklerdeki işletmeler bu karar dışında bırakıldı. 

CANAN KAFTANCIOĞLU’NUN PAYLAŞIMI ALAY KONUSU OLDU

Tarihi canlı yayın gerçekleşirken CHP’li troller sosyal medyadan harekete geçerek algı operasyonuna başladı. Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul ve İzmir arasındaki kanalizasyon ve yağmur suyu ayrıştırma oranlarını gösteren verileri paylaşıp, İstanbul’un nasıl daha üstün olduğuna vurgu yaparken, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da trollerinin başlattığı algı oyununa destek vererek Twitter hesabından Binali Yıldırım’ın paylaştığı verilerin sadece İzmir’e ait olan bölümünü belki birileri inanır umuduyla paylaştı. Ancak Kaftancıoğlu kısa sürede rezil oldu. 

SAYIŞTAY: SONUÇLANMIŞ BİR DENETİM BULUNMUYOR

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki Sayıştay raporu polemiği üzerine 23 Mayıs’ta bir açıklama yayınladı. Bu açıklamada, 

2019 yılına ait herhangi bir denetim raporu bulunmadığı 2018 yılı raporunun da henüz sonuçlanmamış olduğu vurgulanıyor: 

“Her şeyden önce haberlerde yer alan açıklama ve yorumlarda 2019 yılı ile karşılaştırma yapılmaktadır. Oysa 2019 yılına ilişkin denetim süreci henüz başlamamıştır. 2018 yılı denetimleri ise henüz sonuçlanmamış olup bu yıla ilişkin raporlama süreci devam etmektedir. Dolayısıyla hem 2018 yılına hem de 2019 yılına ilişkin sonuçlanmış herhangi bir denetim bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan geçmiş yıllara ilişkin denetim raporları ilgili kurumlarla ve kamuoyu ile paylaşılmakta olup, Sayıştay raporlarında, haberlerde yer aldığı şekliyle bir tespit veya değerlendirme bulunmamaktadır. Söz konusu haberlerde yer alan açıklama ve değerlendirmelerin kaynağı tarafımızca bilinmemekte olup, Sayıştay raporlarından alınmış gibi gösterilmesi belli maksatla yapılmış olup, gerçekle bağdaşmamaktadır."

Kaynak: Akşam

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