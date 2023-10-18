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18 Ekim 2023 Çarşamba 08:46:00 - Güncelleme:18 Ekim 2023 Çarşamba 08:46:00

Uzunçayır'da metrobüs kazası

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İstanbul'da Kadıköy'de metrobüs hattında kaza meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi yaralandı.

Kaza, hattın Kadıköy Uzunçayır mevkiinde yaşandı.

Sabah saatlerinde meydana gelen kaza sonrası, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan bir kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Kaza sonrasında, metrobüs seferleri bu bölgede tek şeritten verildi.

Kazanın ardından hatta uzun otobüs kuyrukları oluştu, istasyonlarda da yolcu yoğunluğu yaşandı.

Kazanın oluş nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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