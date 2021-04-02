Uzman isimlerden aşı önerisi! Alerjisi olanlar Çin aşısını tercih etsin

Bilim dünyası pandemi ile mücadelede elindeki en büyük silahın 'aşı' olduğuna kenetlendi. Türkiye başarılı aşı çalışmalarına Sinovac'ın ardından BioNTech'i de ekledi. MHRS üzerinden aşı randevusu alınırken artık Sinovac veya BionTech aşısı tercih edilebilecek. Vatandaşlar 'hangisini seçmeliyiz' derken AKŞAM'a konuşan uzmanlar, ölü virüs ve mRNA aşılarının mutasyonlara etkili olduğunu belirterek avantajlarını şöyle değerlendirdi:



HER İKİSİ DE İNAKTİF AŞI

İstanbul Tıp Fakültesi Acil Dahiliye Bölüm Başkanı İç Hastalıkları Profesörü Osman Erk: "BioNTech ile Sinovac aşılarının her ikisi de inaktif. Sadece yapılış teknikleri farklı. BioNTech mRNA teknolojisine dayanırken Sinovac ise geleneksel yöntemlerle elde edildi. BioNTech aşısının etkinliği ilk dozda bile çok güçlü. İki doz yapıldığında ise koruyuculuk neredeyse %100'lere çıkabiliyor. Sinovac'ta ise 2. dozdan sonra başlıyor."

YAN ETKİLERİNİ BİLİYORUZ

"Geleneksel yöntemle üretilen Sinovac'ın yan etkilerini tanıyoruz. BioNTech'in ise kısa ve uzun vadede yan etkilerinin ne olduğu noktasında yeteri kadar veri yok. BioNTech aşısının alerjik reaksiyonlara daha fazla yol açtığıyla ilgili bir düşünce var. Alerjik bünyesi olanların Sinovac aşısını tercih etmeleri daha uygun. Her iki aşı da canlı aşı olduğu için bağışıklığı baskılanmış kişiler de bile güvenli olduğunu söylenebilir. Ulaşılabilir her aşı çok önemli konumda."

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner: "mRNA aşısı ilk uygulanmaya başlandığında alerjik reaksiyonların görülmesi büyük endişe uyandırmıştı. Ancak FDA ilaç, gıda, böcek, lateks, polen alerjisi olan kişilerin de BioNTech aşısını yaptırabileceğini bildirdi. Sinovac aşısında ise şu ana kadar bildirilen ciddi bir alerjik reaksiyon bildirilmedi."

KORUYUCULUKTA mRNA

"Verilere göre bağışıklık ve koruyuculuk oranının BioNTech'te daha yüksek olduğunu biliyoruz. O nedenle kanser hastalarında veya bağışıklığı baskılayıcı ilaç kullananlarda BioNTech'in tercih edilmesi daha uygun olur. Çünkü bağışıklığı baskılanmış hastalarda temel endişemiz yeterli antikorun oluşup oluşmayacağı. Ancak iki dozun da aynı aşıdan yapılması gerekiyor."

KANSER HASTALARI BİONTECH'E YÖNELMELİ

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, Türkiye'de uygulanan BioNTech ve Sinovac aşılarına dair değerlendirmede bulundu: "Şu anda yapılan aşıların tümü mutantlara karşı da etkili. Klinik gözlemlerimize göre, eğer alerjik bünyeniz varsa daha az yan etki yapan Sinovac aşısını yaptırabilirsiniz. Obezitesi, böbrek yetmezliği, şeker hastalığı olanlar, kanser tedavisi görenler ise varsa BioNTech aşısını tercih edebilirler. Ancak yine onlarda da inaktif aşısının çalıştığını, işe yaradığını söylememiz lazım. BioNTech aşısı, yan etki olarak daha fazla kendini gösteriyor. Sinovac'ta ise yan etki ya olmuyor ya daha az gözüküyor. Bunun için hangi aşıyı buluyorsak yaptıralım."

Akşam Gazetesi