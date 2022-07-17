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17 Temmuz 2022 Pazar 09:16:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2022 Pazar 09:16:00

Uzman isim tarih verdi! Aşırı sıcaklar geliyor

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Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, ülkemiz için aşırı sıcak uyarısında bulunarak tarih verdi. Ökten “Marmara ve Karadeniz'de önce sağanak görülecek, 23 Temmuz'dan sonra yanacağız.” dedi.

Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası Türkiye'yi de tehdit ediyor. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten'in 2003'tekinden daha etkili olmasını beklediği Avrupa'daki aşırı sıcaklar önce Balkanlara sonra da Türkiye'ye gelecek. Ancak öncesinde Doğu Karadeniz ve Marmara'nın doğusunda sağanak beklediğini belirten Ökten, "Yarın Avrupa yanarken İstanbul püfür püfür esecek. Hafta sonunu iyi değerlendirin. Cumartesi ve pazar hafif rüzgar var" dedi.

23 TEMMUZ'A DİKKAT

Meteoroloji Uzmanı Ökten, "Türkiye'de kırmızı alarma geçmek gerekebilir" diyerek aşırı sıcakların başlayacağı tarihi de 23 Temmuz olarak açıkladı, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Dün 28 derece olarak ölçülen İstanbul'daki hava sıcaklığının, 24 Temmuz'dan itibaren artması bekleniyor. Tahminlere göre sıcaklık 24 Temmuz'da 32, 25 Temmuz'da ise 35 dereceye çıkacak. Tüm sıcaklıkların en az 5-7 derece artması beklenen Türkiye'de ölçülen sıcaklık rekoru ise 27 Ağustos 1961'de Cizre'de 49 derece oldu.

Etiketler : Meteoroloji Uzmanı Ökten KIRMIZI KOD YAĞMUR SAĞANAK SICAK
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