Uzman Astrolog Barış Özkırış ile haftalık burç yorumları - -28 Mayıs

YENİ SAYFALAR AÇMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN

Haftanın en önemli astrolojik göstergesi '29 Mayıs günü Mars ile Jüpiter kavuşumu' olacak. Yeni başlangıçlar için inanılmaz motive olacaksınız. Hayatınızda yepyeni bir sayfa açabilirsiniz. Daha cesur hareket edeceksiniz. Kendinizi umutlu ve coşkulu hissedeceksiniz.

28 Mayıs günü Venüs Boğa burcuna geçiyor. 23 Haziran gününe kadar hem aşk hayatınızda, hem de sosyal ilişkilerde istikrar ön plana çıkacak. İlişkilerinizi daha sağlam temellere oturtacaksınız. Sevdiklerinizde keyifli zaman geçirmek mümkün olacak. Hayattan daha fazla zevk alacaksınız. Maddi konularda daha fazla fırsat elde edeceksiniz. Tatile çıkmak ve özellikle doğada vakit geçirmek size iyi gelecek.

HUZUR VE SADAKAT

İlişkilerde sadakat, huzur ve sahiplenme ön plana çıkacak. Ancak aşırı sahiplenici olmayın. İlişkilerde inat ve kıskançlıkla hareket etmeyin. Konfor alanınızdan çıkmaktan da korkmayın. 29 Mayıs günü Mars ile Jüpiter kavuşacaklar. Haftanın en önemli astrolojik göstergesi bu kavuşum olacak. Harekete geçmek ve bir başlangıç yapmak için inanılmaz motive olacaksınız. Hayatınızda yepyeni bir sayfa açabilirsiniz. Daha cesur hareket edeceksiniz. Kendinizi umutlu ve coşkulu hissedeceksiniz. Maceraperest doğanız ön plana çıkacak. Ancak abartılı risk almayın. Düşünmeden hareket etmeyin. Hedefinizi iyi belirleyin. Aynı anda pek çok hedefe doğru gitmeyin. Hırslarınızı kontrol altına alın. Kibirli olmayın. Maddi konularda da cesur ve yenilikçi atılımlar yapabilirsiniz. Ancak riskleri doğru değerlendirin. Dünyada hak, adalet ve hukuk konularında radikal gelişmeler olabilir. Haksızlıklar karşısında kitlelerin protestoları gündeme gelebilir. Dini yerler ve inançlar ile ilgili itilaflar yaşanabilir. Dünyanın çeşitli yerlerinde patlamalar, yangınlar ve şiddet olayları yaşanabilir.

AVANTAJLI GÜNLER

Aynı gün Merkür ile Uranüs paralel olacaklar. Hayatınızda büyük değişim yaratacak kararlar alabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Daha önce aklınıza gelmemiş bir fikir bir anda zihninize düşebilir. 3 Haziran günü Merkür gerilemesi Boğa burcunda son bulacak. Aldığınız kararları uygulamaya geçebilirsiniz. İletişim süreçlerinde avantaj kazanmaya başlayacaksınız. Eğitim hayatınızdaki akış da normale dönmeye başlayacak. Avantajların ön planda olduğu bu haftada şansın hep sizden yana olmasını diliyorum.

KOÇ BURÇLARI

Kısa seyahatler yolculuklar gündem olurken arabanın bakımlarını ihmal etmeyin. Eğitim yeni başlangıçlar ve ticaret hayatına yönelik durumlar söz konusu olabilir. Aile yuva konuları belki taşınma veya yer değişimi oabilir. Hobileriniz ve sahne önü gerektiren işler için de uygun zamanlar diyebiliriz. Günlük rutinleriniz veya sorumluluklarınız ile ilgili değişken durumlar söz konusu olabilir. Genel olarak gündeminizde çalışma ortamınız ve iş hayatınızdaki olaylar odağınızda olacaktır. İş ortamındaki duygusal gel git durumundan dolayı kendinizi endişeli hissedebilirsiniz. Aynı zamanda sağlığınız ile ilgili planlar için uygun bir dönemdesiniz. Çevrenizdekilere karşı daha korumacı bir yapıda olacaksınız.

BOĞA BURÇLARI

Maddi kaynaklarınızın gündemde olacağı bu hafta harcamalarınıza dikkat etmeli ve gereksiz harcamalardan uzak durmalısınız. Yeni projeleriniz ve başlatmak istediğiniz yenilikler olabillir. Bu dönem dikkatli adım atmakta fayda var. Ticaret işleri ile ilgili bir gündeminiz varsa karar almanızı gerektirecek durumlarda dikkatli olmanızı öneririm. Duygusal iniş çıkışlarınız sizi yanıltabilir .Eviniz aileniz ve yakın çevreniz ile iletişim açısından baktığımızda duygusal durumunuzun olduğunuzdan daha yoğun olacağını söyleyebilirim. Onlarla daha sıcak ve samimi ilişkiler kurmalısınız. Kısa seyahat planları yapabilir ve eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz. Bu sizi ruhsal açıdan çok besleyecek. Ayrıca bu hafta partnerinizle ile birlikte geçireceğiniz zaman her zamankinden daha verimli ve sizi mutlu edecek şekilde olacaktır.

İKİZLER BURÇLARI

Kendiniz ile alakalı konular bu hafta gündemi meşgul edebilir. Birincil motivasyonlar; enerjilerin yüksek olması ve yeni başlangıçlar. Maddi kaynaklarınız ile dikkatli olmalısınız. Gereksiz harcamalardan uzak durmalısınız. Duygusal güven ihtiyacınız artacağından, alışveriş yaparak kendinizi rahatlatmak isteyebilirsiniz ama bunun yerine farklı aktiviteler ile duygusal güvenlik artışınızı dengeleyebilirsiniz. Sevdilerinizle kısa seyahatler için iletişime geçebilir, planlar yapabilirsiniz. İletişiminiz ve fikirleriniz bu hafta her zamankinden daha verimli olacak. Duygularınız yerine zihninizi aktif edeceksiniz. Aklınızdakileri çevrenizdeki insanlara daha rahat aktarabilirsiniz. Araba ya da yolculuk var ise gündeminiz olabilir.

YENGEÇ BURÇLARI

Hem bedensel, hem ruhsal olarak özgürlük ve bireysellik ihtiyacınızın artacağı bu haftada odağınız sosyal çevreniz ve arkadaşlık ilişkileriniz olabilir. Bu hafta meditasyon ve ruhunuza iyi gelen ne var ise yapın. Sosyalleşmek, arkadaşlarınızla yapacağınız fikir alışverişleri size iyi gelecektir. Problemlerinizin olduğu ilişkileriniz söz konusu ise bu hafta akılcı konuşmalar yaparak çözümler bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra kendinizi yoğun duygusallık içinde biraz dağınık hissedebilirsiniz. İç dünyanızın çalkantılı olması nedeniyle biraz adaptasyon sorunu yaşayabilirsiniz fakat bunu meditasyon, dua vs. aktivitelerle dengelemeniz de mümkün. Bu süreçte ihtiyacı olan insanlara destek olmak veya hasta insanlara yardımcı olmak sizi ruhsal açıdan çok dengeleyecektir. Böylece kendinizi daha rahat hissedecek ve istek ve duygularınızı kolay ve anlaşılır bir şekilde ifade edebileceksiniz. Ayrıca maddi olarak harcamalarınıza dikkat etmeli ve gereksiz harcamalardan kaçınmanızı öneririm.

ASLAN BURÇLARI

Arkadaşlık, dostluk ilişkilerinin ön planda olacağı bu dögüde güzel gelişmeller yaşanabilir. Yeni projeler oluşturabilir, var olan koşullarda yeni planlar yapabilir ve ekip arkadaşlarınızla hem iş hem duygusal bağlamda iyi hissedebilirsiniz. Kariyerinizle ilgili gelişen olumlu koşullar size iyi hissettirecek ve sosyal hayatınızda da daha aktif olduğunuz bir hafta geçireceksiniz. Arkadaşlarınızla daha fazla vakit geçirmek size duygusal olarak iyi gelecektir. Bunun yanı sıra iç dünyanızda biraz sessizleşebilir ve kendinizi kararsız hissedeceğiniz konular olabilir. Hızlı kararlar almak yerine akışta kalmalı ve olması gereken ne varsa oluyor düşüncesi ile rahatlamalısınız. Duygusal tepkilerinizi saklayamayacağınız, iniş çıkışlarınızı net bir şekilde yaşayacağınız zamanlardır. Aşırı hassas, alıngan ve değişken olabilirsiniz.

BAŞAK BURÇLARI

Bu hafta gündeminizde öncelik toplum önündeki statünüz, kariyeriniz ve işiniz olacak denilebilir. İşinize olduğunuzdan daha fazla odaklı olabilirsiniz. Otorite figürleri ile daha yakın ilişkiler söz konusu olacaktır. Empati yeteneğinizin fazlaca olacağı bu haftada iş arkadaşlarınıza özel konular da dahil olmak üzere destek vereceksiniz. Çevrenizdekilere kendinizi göstermek sizin için önem kazanacağından özel hayatınız ile ilgili de açık verebilirsiniz. Sizde kalması gerekenler sizde kalsın. Arkadaş çevrenizle toplantılar yapmak, bir araya gelmek size iyi gelecektir. Çünkü herkesin olduğu gibi sizin de sosyal çevreniz ile duygusal bağ kurma ihtiyacınız var. Bu hafta size bu açıdan fırsatlar sunacaktır. Aynı zamanda biraz kendinize vakit ayırmalı ve kendinizi dinlendirmelisiniz. Geçmiş tecrübeleriniz aklınıza gelebilir, biraz yalnız kalıp eski albümleri karıştırabilirsiniz. Hafta sonu egodan arınmak için mükemmel bir zaman dilimi.

TERAZİ BURÇLARI

Bu hafta hak ve adalet ile ilgili konularda daha duyarlı olacaksınız. Daha iyimser ve hoşgörülü davranışlar sergilemeniz olası bir durum. Sürüncemede olan konularınız var ise bu konular ile ilgili durumlara daha da yoğunlaşabilirsiniz. Aynı zamanda bire bir seyahat etmeseniz bile zihninizde uzak yollar düşünebilir, farklı kültürlere yakınlık hissedebilir ve araştırmalar yapabilirsiniz. Geçmişinizde bazı sebeplerden dolayı yarım kalan eğitim ile ilgili durumlarınız varsa zihninizde tamamlamak için bir istek hissedebilirsiniz. Aynı zamanda kariyeriniz ile ilgili olarak da her zamankinden daha fazla göz önünde olabilirsiniz. Kendinizden üst pozisyonda olan insanlar da dahil olmak üzere, çalıştığınız insanlarla daha duygusal bağ kurma eğilimde olacaksınız. İniş çıkışlı duygu durumunuz bazı iletişim sıkıntıları yaşatabilir. Bu nedenle kontrollü davranmanız sizin lehinize olacaktır. Bunun yerine dışarıda arkadaşlarınızla buluşup, onlarla paylaşımlar yapmak size daha iyi gelecektir.

AKREP BURÇLARI

Duygusal tepkilerinizi saklamayacak ve kendinizi her koşul ve durumda net bir şekilde ifade edebileceksiniz. Banka, kredi ve finansal konular gündemi meşgul edebilir. Aynı zamanda alıngan ve hassas hissedebilirsiniz. Bu nedenle biraz aceleci tavırlar sergilemeniz olası. Ayrıca parasal konular ön planda olacaktır. Bir şeyler satın almak için para harcayabilirsiniz. Sadece bir şeylere sahip olmak için hareket etmemelisiniz. Sonradan pişman olacağınız alışverişlerden kaçınmalısınız. Aileniz ve eviniz ile ilgili konularla daha yakından ilgilenecek ve kendinizi daha evcimen bir yapıda hissedebilirsiniz. Ailenizle duygusal paylaşımlarınızın yoğun olacağı bu süreç sizi manevi açıdan beseleyecek ve güzel bir hafta geçirmenize neden olacaktır. Ticaret ve uzak bağlantılı işler gündem olurken kişisel gelişim eğitimine başlamak için arayış içerisinde olabilirsiniz.

YAY BURÇLARI

Eşiniz ya da partneriniz ile ilişkinizde duygusallık ön planda olacaktır. Duygularınızda bazı ani iniş çıkışlarınız olabilir. Kendinizi dengede tutmalı ve iletişim şeklinize dikkat etmelisiniz. Çünkü duygularınızın iniş çıkışlı olması karşı tarafa sizi olduğunuzdan farklı göstermenize sebebiyet verebilir. Geçmiş konuları gündeme getirebilir ve beklenmedik tepkiler verebilirsiniz. Bunun yerine birlikte seyahat planları yapabilir ve yeni yerler keşfetmenin tadına varabilirsiniz. Kariyer hayatınızla ilgili olumlu gelişmelerin yaşanacağı bu hafta da yaratıcı fikirler ortaya atabilir ve üstlerinizin dikkatini üzerinize çekebilirsiniz. Banka, kredi, nafaka, ortaklı bir takım işlerde gündemleriniz olurken sağlık konularına da dikkat etmenizde fayda var.

OĞLAK BURÇLARI

Günlük rutinler çalışma hayatınız ve birlikte iş yaptığınız kişiler ile yeni ilişkiler ve anlaşmalar olabilir. Bu hafta duygusal tepkilerinizi saklamayacak ve kendinizi her koşul ve durumda net bir şekilde ifade edebileceksiniz. Aynı zamanda alıngan ve hassas hissedebilirsiniz. Bu nedenle biraz aceleci tavırlar sergilemeniz olası. Ayrıca parasal konular ön planda olacaktır. Bir şeyler satın almak için para harcayabilirsiniz. Sadece bir şeylere sahip olmak için hareket etmemelisiniz. Sonradan pişman olacağınız alışverişlerden kaçınmalısınız. Aileniz ve eviniz ile ilgili konularla daha yakından ilgilenecek ve kendinizi daha evcimen bir yapıda hissedebilirsiniz. Ailenizle duygusal paylaşımlarınızın yoğun olacağı bu süreç sizi manevi açıdan beseleyecek ve güzel bir hafta geçirmenize neden olacaktır. Ticaret ve uzak bağlantılı işler gündem olurken kişisel gelişim eğitimine başlamak için arayış içerisinde olabilirsiniz.

KOVA BURÇLARI

Bu hafta aşk hayatınız canlanacak. Duygularınızın daha coşkulu olacağı bu dönemde sevgiliniz ile birlikte çeşitli aktivitelere katılabilir ve ilişkinize yeni heyecanlar katabilirsiniz. Bunun dışında uğraştığınız el sanatları vb. hobileriniz varsa bunlarla ilgili de verimli bir süreçtesiniz. Her zamankinden daha başarılı eserler ortaya koyabilirsiniz. Aynı zamanda çocuklarla vakit geçirmek ruhunuza iyi gelecektir. Çalışma arkadaşlarınız ile ilgili duygusal olarak kendinizi karışık hissedebilirsiniz. Bu nedenle bu duygu durumunuzun karışık olmasından ziyade bu hafta daha çok yaptığınız işe odaklanın Çalışma alanınızda yapacağınız değişiklikler, düzenlemeler zihninizi rahatlatmanıza yardımcı olacaktır. Ortaklıklar ile ilgili gündemleriniz söz konusu ise detaylı düşünecek ve öyle karar vereceksiniz. Sezgilerinizde size bu hafta karar almanızda destek olacak kadar yoğun olacak.

BALIK BURÇLARI

Haftaya 30 Mayıs İkizler Burcunda olan Yeni Ay ile başlıyoruz aile ve ev konularının gündemde olacağı bir haftadasınız. Ev işleri ya da evde yapılması gereken tadilatların başlaması için uygun bir süreç. Aynı zamanda aile bağlarınızın da kuvvetleneceği bu dönemde ailenize karşı daha korumacı ve kollayıcı bir tavırda olabilirsiniz. Ve elbette ikili ilişkilerinizin de olumlu süreçleri söz konusu. Partnerinizle duygularınızın daha kuvvetli olacağı bu süreçte birlikte romantik anlar geçirebilirsiniz. Çocukları olan yengeç burcu iseniz onlarla vakit geçirmek farklı aktiviteler yapmak sizi ruhsal açıdan çok besleyecektir. Günlük rutinlerinizde yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınız ile olan duygusal durumunuzda geçici süreliğine biraz dingin hissedebilir ve onlara karşı tepkisiz kalabilirsiniz. Bu süreçte kendinize ve sağlığınıza odaklanmalı ve akışta kalmalısınız.