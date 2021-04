Uzman Astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumları

AKREP GELİŞME, KOÇLAR DEĞİŞİM ENERJİSİNDELER

Koç Burcu 12 Nisan'da burcunda yaşanacak Yeni Ay etkisiyle süper bir döneme giriş yapıyor. Değişim ve başlatma enerjisinde olduğunu fark edecek. Akrep Burcu da kendini sorgulayıp, ikili ilişkilerde gelişmeleri tetikleyecek bir döngünün içerisinde olacak.

Bu hafta 12 Nisan günü Koç Yeniayı ile birlikte inisiyatif kullanmak isteyeceksiniz. Uzun zamandır ertelediğiniz girişimler gündeme gelebilirler. Yeni projelere imza atmak isteyebilirsiniz. Ancak makul hareket etmeniz gerekiyor. Öfkeye kapılmadan, gerçekçi bir tutum içinde olanlar karlı çıkacaklar.

10 Nisan günü Merkür ile Satürn ve Venüs ile Jüpiter arasında olumlu etkileşim var. Karar alma süreçlerinde ve ilişkilerde olumlu rüzgarlar esecek. Gerçekçi karar almanız ve iletişim konularında başarılı olmanız mümkün olacak. Yeni bir aşk ilişkisine adım atabilirsiniz. Sosyal çevrenizden destek görebilirsiniz. Maddi konularda da avantajlı olabilirsiniz.

KARAR AŞAMASI

11 Nisan günü Merkür ile Ay düğümleri arasında olumlu etkileşim var. Karşınıza çıkacak olan kişiler karar alma sürecinde size destek verebilirler. Yeni bir sözleşme fırsatı önünüze gelebilir.

12 Nisan günü Venüs ile Plüton arasında olumsuz etkileşim var. Haftanın en zorlayıcı astrolojik göstergesi olarak karşımıza çıkacak. İkili ve sosyal ilişkilerde güç savaşları olabilir. Kin, intikam, paranoya ve kıskançlık rüzgarları esebilir. İlişkilere dair krizleri etkin yönetmeniz gerekiyor. İhanet ve dejenerasyon ile ilgili skandallar gündeme gelebilir, sırlar ortaya çıkabilir. Dünyada politikacılar ve sanatçılarla ilgili sırlar, skandallar gündeme gelebilir. Diplomatik ilişkilerde güç savaşları ve entrikalar sıkça yaşanabilir. 14 Nisan günü Venüs boğa burcuna geçecek. Takip eden haftalarda ikili ve sosyal ilişkilerde sadakat, huzur, güven, istikrar önem kazanacak. Aynı zamanda ilişkilerin testten geçtiğine de şahit olacağız. Bazı ilişkiler bitecek, daha kalıcı olacak ilişkiler başlayacak. Aynı gün Güneş ile Mars arasında olumlu etkileşim olduğu için, yeni bir girişimde bulunabilirsiniz.

BOLLUK VE NEŞE

15 Nisan günü Güneş ile Jüpiter arasında olumlu etkileşim var. Şans, bereket, bolluk, umut, neşe sizinle olabilir. Dilek dilemek, dua etmek için uygun bir günde olacaksınız. 16 Nisan günü Güneş ile Plüton arasında olumsuz etkileşim var. Güç savaşlarından uzak durun. Krizleri sakin bir şekilde yönetin. Dünyada otorite figürleri ile ilgili sırlar ortaya çıkabilir. Bu yoğun haftada hepinize dengede olmayı diliyorum.

KOÇ

12 Nisan'da burcunuzda yaşanacak Yeni Ay ile birlikte kendiniz ile ilgili değişimler ve başlatma enerjinizin yüksek olduğunu fark edecek ve yeni projeler başlatmak için girişimlerde bulunacaksınız. Süper bir dönem sizleri bekliyor, doğru şekilde değerlendirmelisiniz. Bu dönem duygusal yaşamınızda sizin için her şey çok güzel gelişiyor, keyfini çıkartın. Aşk melekleri yanınızda. Mutlu olmak sizin en doğal hakkınız. İkili ilişkilerinizde bir şeylerin düzenlenme zamanları diyebiliriz. Çalışma hayatında sürekli olarak yenilikler olmakta ve para dünyası günden güne değişmekte. İş kariyer maddi kazanımlar veya yüksek bir öğrenim başlatma içerisinde olabilir ve bu konular hakkında adımlar atabilirsiniz. Kendinizi sorgulayacağınız ve doğru kararlar vereceğiniz zamanlar. Özel yaşamınızın dengede durmasını da sağlamalısınız. Herkesin her zaman yaşayabileceği ufak tefek sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. Kişisel bakımınızı ihmal etmeyi unutmayın bu durum şu anda yaşama ihtimaliniz olan küçük sağlık problemlerine neden oluyor olabilir. Bu dönem içerisinde size yapamazsın diyenler artabilir. Yol her ne kadar zor görünse de ve engeller var gibi görünüyor olsa da.

BOĞA

Yeni Ay ile birlikte sağlığınız konusunda ihmal ettiğiniz durumlar var ise tekrar bir kontrol yaptırmanızda fayda olabilir. Sizin için bu dönem biraz kendinize dönmeniz gereken bir süreç olacak. İlişkinin yöneten kanadında siz yer alıyorsunuz. Farkında olmasanız da sizin merkezinde olduğunuz veya olacağınız ilişkiyi yönlendirecek taraf siz olacaksınız. Sizin için fırsat oluşturacak olanakları doğru değerlendiremiyor olabilirsiniz. Hedeflerinizi bir kere daha hatırlayın. Ve hedeflerinize doğru adımlar ile ilerleyin. Ailenizi ihmal etmemeye gayret edin. Bugün zamanım yok gibi bahaneler ile uzaklaşmış olabilirsiniz. Hastalıkların çoğunluğu stres kaynaklıdır. Bu nedenle dikkat edin ve ruh dünyanızı iyileştirin. Siz çok güçlü ve düştüğünde tekrar sağlam kalkan bir karaktersiniz. Bu dönem sağlığınıza kendinize ve ikili ilişkilerinize dikkat diyor gökyüzü. Dışarıya açık olmanız yakın çevrenizdeki insanları ihmal etmenize sebep olabilir. Yakınlarınıza biraz daha zaman ayırmanız gereken bir dönem içerisine giriyorsunuz. Ve yakınlarınız arkadaşlarınız ile birlikte oldukça daha da iyi olduğunuzu göreceksiniz.

İKİZLER

Para konularında fazlaca düşüneceğiniz bir zaman dilimi. Her şey para değil sağlığınız aileniz siz ve etrafınızda ihmal ettiğiniz kim var ise önemli olduklarını lütfen hatırlatın kendilerine. Yakın akraba eğitimler ve kısa yolculuklar yapabilir ve mutlu zamanlar yaşayabilirsiniz. Hayatınızdan küçük kırgınlıkları çıkartmanın beklenti onlar ile zaman geçirmeniz. Spor yapmalı ve yediklerinize dikkat etmelisiniz. Yakın zamanda çok güzel haberler alacaksınız. Bu haberlerin ardı arkası kesilmeyecek. Alacağınız olumlu kararlar için tamda dirayetli olma zamanı. İsteklerinizden vazgeçmeyin, gerçekleşecekler. Siz başarıyı hak eden ve onun için savaşan bir karaktersiniz.

YENGEÇ

Yeni bir maddi atılım yapmanın tam zamanı. Önünüze bir den fazla seçenek gelecek bunların hangisini değerlendirirseniz değerlendirin her ikisi de şu anki durumunuzdan sizi daha iyi bir duruma getirecek. Bu süreçte kararsızlık kaybetmek demek. Muhakkak karar verin. Kariyer kazanımlarınız ve ortaklı işlerde güzel zamanlar değerlendirin. Çok yakınınızda olan birisi kendi çıkarları için sizi kullanıyor olabilir. Gözlerinizi dört açın aile ilişkilerinizi sıkıntıya sokan durumlar olabilir. Unutmayın insanlar kötü niyetli olmayabilir ama size zarar veriyor iseler onlardan uzaklaşmanızda fayda var. Sağlık ile oyun oynanmaz. Bu dönemde yaptıklarınız vücudunuzda ilerideki dönemlerde olumsuz şekillerde kendini gösterebilir. Kendinize daha iyi davranmaya çalışın. Sizin sağlığınız için gerekenleri sizden daha iyi kimse bilemez. Bu dönem hukuksal işlemler ile de ilgilenmek durumunda da kalabilirsiniz. Miras alacak verecek borç dengenize dikkat edin.

ASLAN

Bu dönem sizin için kişisel gelişimin önem kazandığı bir süreç. Kariyerinizi kendinizi geliştirmeye yönlendirmelisiniz algılarınız çok açık ve sizi arzu ettiğiniz maddi olanaklara kavuşturmak için ufkunuzu genişletme zamanı. Profesyonel anlamda kişisel gelişim konusuna eğilmeye gayret edin. Aileniz içerisinde büyüklerinizden biri sizin için olumlu düşüncelere sahip olabilir. Bu kişi ne kadar katı ve olumsuz görünse de aslında sizin iyiliğinizi düşünüyor olma olasılığı çok yüksek. Küçük sorunları ihmalle büyük hale getirmemelisiniz. Bugüne kadar göz ardı ettiğiniz, gerekli özeni göstermediğiniz küçük sağlık problemleri bu dönemde biraz canınızı sıkabilir. Hemen önlem almanızı öneriyoruz. Bu sağlık problemleri yakın gelecekte canınızı çok sıkabilir. Sürekli olarak etrafınızdaki insanlarda, olaylarda hata aramaktan vazgeçmelisiniz bu dönemde bu tutumunuz çok yakın zamanda hayatın gelişi ile sizin bir hatanızda cezalandırma şeklinde size olumsuz şekilde dönebilir. Eğer bir şeyler yanlış ise lütfen derin bakın ve konuyu irdeleyin. Etrafınızdaki insanlar yanlış olmayabilir. Biraz kendinize bakın ve farkındalığınızı alın.

BAŞAK

Duygusal ilişkiler konusunda biraz sıkıntılı bir dönem sizi bekliyor. Bu dönemde duygusal anlamda ışığınız biraz sönük gibi gelebilir. Bunun nedeni sizin başka konulara öncelik vermeniz ve ilişkinize zaman ayırmamanız. Bu durumu önlemek elinizde. Birlikte zaman geçirin, konuşun ve içinizde olanları karşı tarafa iletin. Sorun gibi gördüğünüz şeyler insanların sadece ilgi görmek ve daha fazla sevilebilmek için büyüttükleri şeyler olabilir. Ailenizin desteğini alacaksınız ve yapmak istediklerini ile alakalı güzel başlangıçlar yapacaksınız Sağlığınız konusunda da dikkat etmeniz gereken zamanlar. Stres yapıyor ve üzerinizdeki yüklerden kurtulamıyorsunuz. Size saygı duymalarını istiyorsanız çok fazla konuşmaktan vaz geçmelisiniz. İletişime ve konuştuklarınıza dikkat edin.

TERAZİ

Bu sıralar duygusal anlamda şanssız olduğunuzu düşünebilirsiniz. Kesinlikle yanılıyorsunuz. Biraz zaman verin bekleyin ve güzel gelişmeleri kendiniz görün. Kendinize ilişkinize zaman verin bunu yapamıyor iseniz tekrar ilişkinizi gözden geçirin. Bu dönem sizi istediğiniz maddi duruma ulaşmanız açısından sağanak yağmur gibi parasal fırsatlar sizi sarıyor olacak, gözlerinizi açık tutun. Maddi anlamda güzel kazanımlarınız olacak. Şu anda tam birikim yapma zamanı. Kariyerinizde ve toplum önü statünüzde güzel değişimler olabilir. Aile fertleri arasında size ihtiyaç duyan birileri olabilir. Birbirinize zaman ayırın. Sağlığınızda ihmal ettikleriniz var ise lütfen kendinize ruhunuza ve bedeninize iyi bakın. Giderse tekrar geri gelmeyecek tek şey sağlığınız unutmayın. Spor yapın ve yediklerinize dikkat edin. Sürekli olarak etrafınızdaki insanlarda, olaylarda hata aramaktan vazgeçmelisiniz bu dönemde arkadaşlarınıza dikkat etmeli ve iletişimizi bozmamalısınız.

AKREP

İlişki konusunda büyük bir değişim süreci yaklaşıyor. İlişkilere bakış açınız değişebilir ve daha fazla verisi olan siz, biraz durup ne yaptığınızı sorgulayabilirsiniz. Unutmayın sevginin kökeni sizsiniz. Bu zaman zarfı içerisinde elinize normalden biraz fazla para geçecek. Odağınızı borçlarınıza yöneltin. Alacak verecek ne var ise dengeleyin ve parasal konular ile ilgili işlemleriniz bitirin. Eskiden gelen ve halen devam eden maddi sorunlardan kurtulmanın tam zamanı. Size tavsiyemiz almak istediklerinizi bu maddi rahatlık gelse de almayın biraz Ailenizde size çok yakın birinden bu dönemde uzak kalma ihtimaliniz var. Hayat bazen ayrılıklar getirebilir. Her şey güzel olacak çok fazla üzülmemeye gayret edin. Ailenin ne kadar önemli olduğunu çok iyi anlayacağınız günlerden geçiyorsunuz. Beslenme şeklinizi biraz değiştirmeye çalışın. Spor yapın ve kendinize zaman ayırın. Hayatta bazı olumsuzlukların olması çok doğaldır. Bu hayatın gereğidir. Kendinizi üzmeyin ve akışta kalın.

YAY

Karşı cins ile ilişkiler konusunda temel olarak doğru şekilde davranıyorsunuz fakat bu süreçte gönül ilişkilerinde biraz daha dikkatli olmalısınız, içsel gel git yaşıyor ve ruhsal olarak kendinizi hazır hissetmiyor olabilirsiniz. Kararsızlıklar sizi arzu ettiğiniz ilişki düzeyinden uzaklaştırabilir. Bu dönem belki de biraz yalnız kalmak sizin için en doğru olan seçenek olabilir. Kendinizi kaosa sürükleyecek durumlardan uzak durun. Maddi konularda verdiğiniz kararlar hedefinize ulaşmak için gittiğiniz yolları siz seçersiniz. Eğer seçiminiz sürekli başkalarına bağlı olarak ilerliyorsa bu durumu değiştirmelisiniz. Kendiniz bir yol alarak ilerlemeyi seçmeniz hem finansal anlamda size daha net sonuçlar verecek hem de çok değerli olan zaman ı kaybetmemiş olacaksınız. Hayatı deneyimlemeye devam edeceksiniz ama bu kaygıları da anlayışla karşılamalısınız. Sağlığınız ile ilgili ihmal ettiğiniz durumlar söz konusu çalışırken onu düşünmüyor ve yoruyorsunuz. Bu konuda daha hassas olmalısınız. Bazı olumsuzluklar sürekli tekrar edebilir ve bir türlü bu çemberi kıramayacakmışsınız gibi hissettirebilir. Bu durumda bir an durun ve neden bunu yaşıyor olabileceğinizi düşünün.

OĞLAK

Sizin için uzlaşmanın önemli olduğu zamanlar. Aşk hayatınızda güzel gelişmeler var. Başlatma enerjileri olan bir döngü. Hassas bir dönem içerisinde bulunduğunuz bu dönemde esprili bakış açınızı korumaya gayret edin. Unutmayın hayat sizi gülünce daha güzel olacaktır.

Çalışma hayatında sürekli olarak yeniliklerin olacağı ve para kazanacağınız zamanlar. Kariyer anlamında ise beklentilerinizi olması yüksek. Güvenli olarak gördüğünüz maddi pozisyon veya iş yeriniz artık eskisi gibi olmayabilir veya yakın zamanda köklü değişiklikler gerekebilir. Kişisel gelişiminize önem vereceksiniz. Maddi sıkıntılar içerisinde girmenizi önleyecek sizi güvenli bir alanda tutacak çalışmalar yapmanız olası

Aile kavramının anlamını çok daha iyi anlayacağınız bir dönem yaklaşmakta. Biraz daha anlayışlı olmaya insanların daha dikkatli dinlemeye ve niyetlerini anlamaya çalışmaya ihtiyacınız var yıldızınız göremediklerinizi daha iyi göreceğiniz bir dönemde. Geçmişte sağlık konusunda ihmal ettikleriniz var ise lütfen kontrollerinizi yaptırın.

KOVA

Maddi anlamda çalkantılı bir dönem yaklaşıyor. Para dengeniz bu dönemde olumsuz yönde şaşabilir harcamalarınızı biraz daha kontrol altına almanızı öneririz. Aşk ilişkilerinde her şey sizin düşündüğünüz gibi olmayabilir. Karşı tarafa biraz zaman vermelisiniz. Durun düşünün ve ona göre hareket edin. Bu dönem ailenizin desteğine normalden biraz daha fazla ihtiyaç duyabilirsiniz. Size, özellikle aileniz tarafından sunulan imkanları olabildiğince doğru kullanmalısınız, bu dönemi iyi değerlendirin Sağlığınıza bugüne kadar dikkat etmediyseniz artık biraz daha kendinize yönelmeniz ve kendi sağlığınıza odaklanmalısınız. Unutmayın sağlığınız bu hayattaki en değerli servetiniz ve bu dünyadaki yaşam kaliteniz ne kadar sağlıklı olduğunuz ile ilişkili. Bir şeyleri değiştirmek gerektiği düşüncesi içerisine girmişseniz eğer, bu düşünceden kaçmamalısınız. Bırakın her şey olması gerektiği kadar olsun zamanla yerli yerine oturacak ve siz dahi bu duruma şaşıracaksınız. Ruhsal olarak dinlenme, meditasyon yapma ve kendinize zaman ayırmanız gerekli

BALIK

Duygusal anlamda muhteşem bir dönem sizi bekliyor. Ya arifesinde olduğunuz ya da yeni filizlenen aşk dünyanız çok renkli geçecek. Dolu dizgin ilerlemeye devam edin. Nasıl olsa hayat anlardan ibaret. Elinizin dışarıya gereğinden fazla açık olması, sizleri maddi anlamda zor duruma sokabilir. Harcamalarınızı kendi ihtiyaçlarınız doğrultusunda yapın. Aile konularında yer değişimi veya emlak işlemleri ile alakalı durumların önünüze gelmesi olası. Sağlık konusunda harekete geçme zamanı. Spor iyi beslenmek ve dış görünüşünüzde değişimlerin vakti diyebiliriz. Kendinize zaman ayırın. Maddi kazanımlarınız konusunda ise yeni haberler alabilir ve kaynaklar konusunda araştırma yapabilirsiniz. Trafikte dikkatli olun sevgili balıklar hırçın değil sakin kalma zamanları.