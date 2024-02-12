Uzay görevinden dönen Gezeravcı, Türkiye'de

Uzay görevinden dönen Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Türkiye'ye döndü
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı taşıyan uçak Esenboğa Havalimanı'na indi.
Uçaktan elindeki Türk bayraklarıyla inen Gezeravcı, kendisini karşılayan çocuklarla tek tek görüştü.
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ilk uzay misyonunu başarıyla tamamlayan Alper Gezeravcı'yı, Esenboğa Havalimanı'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır karşıladı.
Karşılamada, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, Türkiye'nin 2. Astronotu Tuva Cihangir Atasever ve geniş bir heyet de hazır bulundu.
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