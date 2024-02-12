Uzay görevinden dönen Gezeravcı, Türkiye'de

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12 Şubat 2024 Pazartesi 10:47:00 - Güncelleme:12 Şubat 2024 Pazartesi 10:47:00

Uzay görevinden dönen Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Türkiye'ye döndü

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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı taşıyan uçak Esenboğa Havalimanı'na indi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ilk uzay misyonunu başarıyla tamamlayan Alper Gezeravcı yurda döndü.

Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'yı, Esenboğa Havalimanı'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yanındaki 13 çocukla birlikte karşıladı.

Uçaktan elindeki Türk bayraklarıyla inen Gezeravcı, kendisini karşılayan çocuklarla tek tek görüştü.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ilk uzay misyonunu başarıyla tamamlayan Alper Gezeravcı'yı, Esenboğa Havalimanı'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır karşıladı.

Karşılamada, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, Türkiye'nin 2. Astronotu Tuva Cihangir Atasever ve geniş bir heyet de hazır bulundu.


Etiketler : türkiye astronot alper gezeravcı
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