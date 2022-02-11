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11 Şubat 2022 Cuma 12:48:00 - Güncelleme:11 Şubat 2022 Cuma 12:48:00

Uzaktan Sağlık Hizmeti ile ilgili Bakan Koca'dan açıklama

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Uzaktan Sağlık Hizmeti'nin (USH) detaylarını paylaştı. Bakan Koca, "Kişinin tıbbi gözlem, izlem ve takibi ile değerlendirmesi yapılabilecek, teşhis edilmiş hastalıkları kontrol edilebilecek, tıbbi danışmanlık verilebilecek. Gerekli durumlarda, kişiye bir sağlık kuruluşuna bizzat müracaat etmesi önerilecek." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uzaktan sağlık hizmetinin detaylarını paylaştı. Bakan Koca'nın açıklamaları şu şekilde;

UZAKTAN SAĞLIK HİZMETLERİNDE KAPSAM

Kişinin tıbbi gözlem, izlem ve takibi ile değerlendirmesi yapılabilecek, teşhis edilmiş hastalıkları kontrol edilebilecek, tıbbi danışmanlık verilebilecek. Gerekli durumlarda, kişiye bir sağlık kuruluşuna bizzat müracaat etmesi önerilecek.

Takip için bazı klinik parametreler değerlendirilebilecek, tedavi ve ilaç yönetimi sağlanabilecek. Sağlıklı yaşamın desteklenmesine, psikososyal destek hizmetlerinin sağlanmasına yönelik hizmet verilebilecek. Riski olan veya ileri yaştaki kişilerin çok yönlü takibi yapılabilecek.

UZAKTAN SAĞLIK HİZMETİ ALTYAPISI

Hizmetlerin sunumunda, Sağlık Bakanlığınca üretilen veya tescil edilerek kullanılması onaylanan yazılı, sesli veya görüntülü iletişime imkân sağlayan Uzaktan Sağlık Bilgi Sistemi yazılımı kullanılacak. Tüm standartlar Bakanlıkça belirlenecek.

Etiketler : Sağlık Bakanı Uzaktan Sağlık Bilgi Sistemi Fahrettin Koca
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