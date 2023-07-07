VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BM'de, Karadeniz Tahıl Girişiminin Küresel Gıda Güvenliği Açısından Önemi” isimli konferans düzenlen...
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında 1 Filistinliyi öldürdü
Meta'nın Threads'i kullanıma sunması "gizlilik" tartışmalarına neden oldu
Muson yağmurları Pakistan'da 50 kişinin ölümüne sebep oldu
YÖK'ten azami süresi dolan öğrencilere ilişkin "sınav" kararı
BM, Orta Amerika ülkesi Honduras'ta kamu güvenliğinde yaşananlardan dolayı endişeli
07 Temmuz 2023 Cuma 17:51:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2023 Cuma 17:51:00

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli, tutuklandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, polis ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti ile mücadele kapsamında, "sokak satıcıları"nın ikamet ve araçlarında arama yaptı.

Operasyonda 1 kilo 135 gram esrar, 400 uyuşturucu hap ile 430 gram skunk ele geçirdi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece cezaevine götürüldü.

Etiketler : Malatya Malatya'da uyuşturucu operasyonu emniyet
Görücü usulü tanışıp evlendi

Görücü usulü tanışıp evlendi
Yüzmeyi Türkiye'de öğreniyor

Yüzmeyi Türkiye'de öğreniyor
Önce İstanbul sonra Prag

Önce İstanbul sonra Prag
'İllegal Aşk'ın Emel'i

'İllegal Aşk'ın Emel'i
Mahkemenin yolunu tuttu: Kötü yorumlara suç duyurusu

Mahkemenin yolunu tuttu: Kötü yorumlara suç duyurusu
'Peruklu 35, peruksuz 60 yaşında oluyorum'

'Peruklu 35, peruksuz 60 yaşında oluyorum'
Küçük Kıvanç!

Küçük Kıvanç!
Sevgililer yurtdışı tatilinde

Sevgililer yurtdışı tatilinde
Senfonik konser

Senfonik konser

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX