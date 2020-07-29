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29 Temmuz 2020 Çarşamba 22:11:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2020 Çarşamba 22:11:00

Uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 668 kişi yakalandı

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Emniyet ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında opersayonları hız kesmeden, süratle devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda, 152 kilogram esrar, 129 kilogram eroin, 49 kilogram sentetik uyuşturucu, çok sayıda farklı türde uyuşturucu madde ve 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda, ruhsatsız 34 tabanca ve tüfek ele geçirilirken, 87 bin 390 lira paraya da el konuldu.

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