Uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 353 kişi yakalandı
Kaynak: AA
Yurt genelinde son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 353 kişi gözaltına alındı.
Emniyet ekiplerinin yurt genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonları kararlılıkla sürüyor.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda, 152 kilogram esrar, 166 kilogram eroin, 7 kilogram kokain, 2 bin 400 kök kenevir ve 6 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlarda, 26 tabanca ve tüfek ile 189 bin 922 lira ele geçirilirken, 2 bin 353 şüpheli yakalandı.
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