Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin Çin Güç Projesi (ChinaPower), Perşembe günü "Çin'in Üçüncü Uçak Gemisini Takibi" sayfasını 18 Ağustos 2020'de Çin'in Şangay kentindeki Jiangnan Tersanesinden alınan yeni uydu görüntüleriyle güncelledi.

ChinaPower raporunda, Type 002'de inşaat başladığından beri ilk kez, gövde bloklarının yapım sırasına göre yerleştirildiği belirtildi.

Raporda şu ifadeler yer aldı:

"Kuru havuzda aralıklı dokuz gövde bloğu var. Bloklar pruvadan kıç tarafına yaklaşık 351 metre uzanıyor (aralarındaki boşluklar dahil). Bu boşluklar dışında, geminin görünür gövde bloklarının toplam uzunluğu yaklaşık 297 metre. Kıç tarafını oluşturan en uzun blok yaklaşık 49 metre uzunluğunda. Genişlik açısından, en geniş gövde blokları yaklaşık 40 metredir. İnşaat devam ederken, uçuş güvertesinin eklenmesiyle geminin birkaç metre uzamasını bekliyoruz."

100 YILLIK GÜÇ

Gemi projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan ABD Filo Kuvvetleri Komutanı Chris Grady, Çin'in deniz gücü gelişmelerinin 'taşıyıcıların (uçak gemisi) önemli olduğunu' gösterdiğini söyledi.

Grady, Perşembe günü yaptığı Donanma Mühendisleri 2020 Filo Bakım Modernizasyon Sempozyum'nda yaptığı konuşmada, 'Bana göre her şey mantıklı, onlar bir denizcilik gücü ve uçak gemilerinin havacılıktan gelen büyük değeri ve bunun uluslararası ortamı nasıl şekillendirebileceğini anlıyorlar. Bu gücü elde etmek 100 yılımızı aldı.' dedi.

ELEKTROMANYETİK FIRLATMA SİSTEMİ (EMALS)

Çin'in yeni uçak gemisi için, Elektromanyetik Uçak Fırlatma Sistemi (EMALS) planladığı iddia ediliyor. Bu özellik sınıfının ilk örneği olan ABD'nin USS Gerald R. Ford gemisinde bulunuyor.

ChinaPower, mevcut uydu görüntülerine ve bilgilerine dayanarak, Type 002'nin EMALS kullanıp kullanmayacağını söylemenin "henüz mümkün olmadığını" söylüyor. Ancak, resmi olmayan kaynaklar Çin'in bu teknolojiyi geliştirmede önemli ilerleme kaydettiğini gösteriyor.