Üşüyen yürekleri ısıtmak için mesaideler
Konya'da meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri, depremlerden etkilenenler için çadır sobası ve şarj istasyonu üretimine geçti.
Konya Selçuklu Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, depremlerden etkilenenler için çadır sobası ve şarj istasyonu üretimine geçti. Okul Müdürü Tayyip Sarı, "Öğrenci ve öğretmenler 3 vardiya şeklinde çalışıyor. Günlük üretim kapasitemizi 50'den 70'e, 70'ten 100'e çıkarıp ilk etapta 1000 soba göndermek istiyoruz. Üşüyen yürekleri ısıtmak da bizim görevimiz olsun diye düşünüyoruz" diye konuştu.