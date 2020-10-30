Usta öğretmenler
Van'ın Başkale İlçesi'nin Yeni Mahallesi'ndeki Yunus Emre Ortaokulu'nda görevli öğretmenler, okullarının bakım ve onarımını gerçekleştirmek için birer inşaat ustası gibi çalıştı.
Eksiklikleri bulunan okulları için malzeme temin eden gönüllü öğretmenler, ellerine fırça alıp, okulun duvarlarını boyadı, sıraların tadilatını ve zımparasını yaparak, tüm sınıfları, öğrencileri için yeni eğitim öğretime hazırladı. Öğrencilerinin daha iyi bir ortamda eğitim almasını sağlamak için el birliğiyle çalışan öğretmenler, okulun tamamını elden geçirerek bahçedeki basketbol potaları ve voleybol direklerini de boyayarak oyun alanları oluşturdu.
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