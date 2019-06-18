Üst akıldan Mursi'nin vefatı üzerinden Başkan Erdoğan'a tehdit mesajı

Uluslararası Rabia Platformu'nun açıklamasında, Mısır'daki darbe ile Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tehdit mesajı verme gayretinde olan şer odaklarının Mısır’ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatı üzerinden de aynı karanlık ve tehdit dolu mesajları vermeye teşebbüs ettikleri belirtilerek, 15 Temmuz’da FETÖ’ye ve küresel efendilere gereken cevabı veren Türk milletinin benzer tehditlere karşı da aynı mücadeleyi ve cevabı yine vereceği kaydedildi.

Platformdan yapılan açıklamada, darbecilerin zulmü altında şehit olan Mısır’ın seçilmiş Cumhurbaşkanı olan Mursi’ye Allah’tan rahmet, merhumun ailesine, Mısır halkına ve tüm İslam dünyasına başsağlığı dilendi.

Mursi'nin şehit olarak Rabb'ine kavuştuğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak ona bu zulmü yapan ve ölümüne sebep olan darbeciler henüz hesabı sorulmayan binlerce kişinin katledilmesinden de birinci derecede sorumludurlar. Demokratik seçimlerle iş başına gelmiş, Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’ye 3 Temmuz 2013’te darbe yapanlar kadar bu darbeyi destekleyen başta ABD ve AB üyesi ülkeler ve halkların iradesini hiçe sayan bazı İslam ülkeleri olmak üzere tüm hükümetler de darbe rejiminin cinayetlerinin ve zulmünün ortağıdırlar. Darbeciler, darbeye açıktan destek verenler ve sessiz kalanlar insanlık vicdanında mahkum olmuşlardır."

"Milleti için kendisini feda etmiştir"

"Merhum Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin sadece Mısır’ın değil, tüm İslam dünyasının ve insanlığın kahramanı" olduğu aktarılan açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Mursi, Mısır halkının emanetini şehit olana kadar savunmuş, dik durmuş, darbecilere asla boyun eğmemiş, teslim olmamıştır. Onun bu onurlu ve asil duruşu asla unutulmayacaktır. Merhum Mursi, darbecilere her fırsatta hakkı ve hakikati haykırmış, milleti için kendisini feda etmiştir. Darbecilere destek veren sözde demokrasi savunucusu birtakım ülkelerin aksine Türkiye daima Mısır halkının yanında ve darbecilerin karşısında tavır almıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başından beri her zeminde bu mücadeleyi yapmış, darbecilere ve destekçilerine karşı tavrını açıkça dile getirmiştir. 3 Temmuz 2013’te merhum Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’ye yapılan darbeyi destekleyen odaklar 15 Temmuz darbe girişimini ve FETÖ’yü himaye etmişlerdir. 3 Temmuz darbesi gibi, 15 Temmuz darbe girişimi de bölgedeki halkların ve sivil yönetimlerin iradesini yok etme, hürriyet ve demokrasi rüyalarını kabusa dönüştürme projeleriydi. Mısır’daki darbe ile Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tehdit mesajı verme gayretinde olan şer odakları Mursi’nin vefatı üzerinden de aynı karanlık ve tehdit dolu mesajları vermeye teşebbüs etmektedirler. Ancak bilinmelidir ki, 15 Temmuz’da FETÖ’ye ve küresel efendilerine gereken cevabı veren Türk milleti, benzer tehditlere karşı da aynı mücadeleyi ve cevabı yine verecektir."

Açıklamada, merhum Mursi’nin savunduğu, haykırdığı ve uğruna canını verdiği ideal ile hakikatlerin asla unutulmayacağı kaydedilerek, "Zira sadece Mısır’ın değil, Türkiye’nin ve tüm İslam dünyasının da istikbali ve refahı bu ideallerin hayata geçirilmesine bağlıdır." ifadeleri kullanıldı.

(AA)