Üslubu tepki çekti! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a saygısızlık

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15 Aralık 2021 Çarşamba 14:30:00 - Güncelleme:15 Aralık 2021 Çarşamba 14:30:00

Üslubu tepki çekti! Şenol Sunat'tan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a saygısızlık!

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TBMM Bütçe görüşmelerinde İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat'ın kürsüde konuşma yaptığı sırada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a dönerek 'Sayın FO' diye seslenmesi tepki çekti.

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulunda yine bir skandal yaşandı.

İYİ Parti Grubu adına konuşan Ankara Milletvekili Şenol Sunat'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a yönelik çirkin üslubu büyük tepki çekti.

Kürsüde yaptığı konuşma sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a dönerek "Adalet ve Kalkınma Partisi. Sayın F-O, Sayın FO, evet Sayın FO... dinleyin lütfen." şeklinde kullandığı ifadeler, hem Genel Kurul'da hem de daha sonra sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Etiketler : F-O Adalet ve Kalkınma Partisi Fuat Oktay Şenol Sunat
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