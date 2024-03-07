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07 Mart 2024 Perşembe 09:02:00 - Güncelleme:07 Mart 2024 Perşembe 09:02:00

Üsküdar-Çekmeköy metrosunda teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor

Kaynak: AA

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Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'ndaki teknik arıza dolayısıyla seferler durduruldu.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." denildi.

Seferlerin durdurulması nedeniyle metro hattındaki istasyonlarda yoğunluk oluştu. Üsküdar ve Altunizade istasyonlarında turnikelerin önüne bant çekildi. Güvenlik görevlileri metroya binmek isteyen yolcuları otobüslere yönlendiriyor.

Metroya binmek isteyen yolcuların yönlendirildiği otobüs duraklarında da kalabalık oluştu.

Etiketler : çekmeköy üsküdar metro arıza
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