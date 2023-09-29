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29 Eylül 2023 Cuma 18:39:00 - Güncelleme:29 Eylül 2023 Cuma 18:39:00

Uşak'ta 17 zehir taciri tutuklandı

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Uşak merkezli uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik Uşak merkezli düzenlenen operasyonda 26 şüpheliden 17'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Uşak ve Denizli'de 26 Eylül'de yapılan operasyonda ilk etapta 23 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltı sayısı daha sonra 26'ya çıktı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 2'si savcılıkça, 7'si hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 17 zanlı ise tutuklandı.

Etiketler : Uyuşturucu OPERASYONU UŞAK YAKALAMA
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