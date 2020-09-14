Suriye'de Türk Kızılayı aracına silahlı saldırı: Bir şehit, bir yaralı

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, üzerinde ve tavanında belirgin bir şekilde Kızılay amblemi bulunan seyir halindeki Türk Kızılay aracına, Çobanbey- El-Bab arasında, plakasız iki araç içerisinden yüzleri maskeli ve kamuflaj kıyafetli kişiler tarafından çapraz ateş açıldı.

Saldırı sonucu araçta bulunan Kızılay El-Bab Sevgi mağazasında çalışan bir Türk Kızılay personeli şehit oldu, bir personel de yaralandı. Bir kişi de saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Çobanbey'de tedavi altına alınan yaralı personelin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve ilk tedavisinin ardından Türkiye'ye sevk edileceği belirtildi.

Saldırı haberi üzerine bölgeye giden Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Uluslararası hukukla korunması gereken, üzerinde belirgin bir şekilde Kızılay amblemi taşıdığı için uluslararası insancıl hukuka göre dokunulmazlığı bulunan Kızılay personeline yapılan alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum. Ülkemizin de çabalarıyla saldırganların en kısa zamanda yakalanacağına inanıyorum. Tüm Kızılay camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

MSB'DEN KIZILAY ARACINA SALDIRI AÇIKLAMASI: ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMAYACAK

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Suriyeli kardeşlerimize insani yardım ulaştırmak üzere Suriye’nin kuzeyinde bulunan Kızılay ekiplerimizin aracına teröristlerce ateş açılmış, kalleş saldırıda 1 Kızılay personeli şehit olmuş, 1 personel de yaralanmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle lanetliyoruz. Uluslararası hukukta dokunulmaz olan bir yardım kuruluşuna bile saldıracak kadar alçalan teröristlerin yakalanması için karadan ve havadan her türlü tedbir alınmaktadır. Şehidimizin kanı yerde kalmayacak, teröristler bu saldırının hesabını misliyle ödeyecektir" denildi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: "BU ALÇAK SALDIRIYI ŞİDDETLE LANETLİYORUZ"



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyadaki tüm muhtaçların ve mazlumların kardeşi Kızılay’a yapılan alçak saldırıyı kınıyoruz. Suriye’nin El bab bölgesinde insani yardım için bulunan Kızılay ekibimize, açılan ateş sonucu bir Kızılay personelimiz şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Şehidimizin mekanı cennet olsun. Yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz. Araçlarında Kızılay amblemi bulunan ekibimize yapılan bu saldırı, aynı zamanda uluslararası hukuku da hedef almıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle lanetliyoruz" ifadelerini kullandı.