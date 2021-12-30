İtiraf ve hazımsızlık!

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30 Aralık 2021 Perşembe 18:00:00 - Güncelleme:30 Aralık 2021 Perşembe 18:00:00

Uriel Araujo: Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi Erdoğan'ın diplomatik başarısı

Kaynak: star.com.tr

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Uluslararası ve etnik çatışmalar alanında çalışan araştırmacı Uriel Araujo, Yunanistan'ın Freepen haber sitesinde kaleme aldığı makalede, Türkiye'nin Afrika'daki çalışmalarından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Araujo, bu ay düzenelenen Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ni 'Erdoğan'ın diplomatik başarısı' şeklinde nitelendirirken, Türkiye'nin 'sömürgeci anlayışı reddederek' Afrika'daki olaylara müdahalesini 'neo-Osmanlıcılık' olarak yorumladı.

Sömürgeci 'ağabeyi' Fransa'nın himayesinde Afrika'ya asker göndermek isteyen ve Kuzey Afrika'da destek verdiği darbeci Hafter'in bozgununa tahammül edemeyen Yunanistan medyası, Türkiye'nin Afrika ile iş birliğini karalama peşinde.

Araştırmacı-yazar Uriel Araujo, Yunan haber sitesi Freepen'de kaleme aldığı bir makalede, Türkiye-Afrika ilişkilerini ve Türkiye-Afrika Ortaklık zirvesini masaya yatırdı.

Araujo'nun makalesinde zirveyle ilgili, 'Bu ay Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen iki günlük Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde 16 devlet başkanı hazır bulundu. Ayrıca Afrika Birliği'nin şu anki başkanı Felix Tshisekedi'nin yanı sıra, 39 farklı ülkeden 102 diplomat da (26 dışişleri bakanı dahil) katılımcılar arasındaydı.' ifadelerini kullandı.

'BU ERDOĞAN'IN DİPLOMATİK BAŞARISI'

Zirveye üst düzey katılım ve Afrika Kıtası Serbest Ticaret Birliği (AfCFTA) ile Türkiye arasında iş birliği protokolünü hatırlatan Araujo, 'Bu kadar üst düzey yetkilinin bulunduğu bir program, Erdoğan için diplomatik bir başarıydı.' dedi.

Etkinlik sırasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Dünya 5'ten büyüktür bayrağı altında yürüttüğümüz mücadeleyi sadece kendimiz için değil, Afrikalı kardeşlerimiz için de veriyoruz. Afrika'nın, Güvenlik Konseyi'nde hak ettiği şekilde temsil edilebilmesi için güç birliği yapmamız gerektiğine inanıyorum. 1,3 milyar insanın yaşadığı Afrika kıtasının Güvenlik Konseyi'nde söz ve karar hakkının olmaması çok büyük bir adaletsizliktir' konuşmasını hatırlatan yazar, önümüzdeki günlerde Afrika'ya 2,5 milyon doz Kovid-19 aşısı gönderileceğini de ifade etti.

Araujo ayrıca, zirve sonunda startejik öneme sahip 2022 - 2026 dönemi için bir ortak eylem planı belirlendiğine dikkat çekti.

İTİRAF VE HAZIMSIZLIK

Araujo bu başarıyı anlattıktan sonra, Türkiye'nin Filistin meselesindeki duruşu ve Libya'daki meşru hükümeti destekleyerek Yunan destekli Hafter'i bozguna uğratışına adeta kin kustu.

Türkiye'nin Afrika'daki yaklaşımının neo-Osmanlıcı olduğunu iddia eden Araujo, Türkiye'yi karışıklık çıkarmakla suçladı. Yazar, Türkiye'nin kıtadaki askeri gücüne de dikkat çekti.

Etiketler : Sömürgeci Afrika Türkiye Araujo Filistin Cumhurbaşkanı Erdoğan
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