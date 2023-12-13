Ürdün'de yolcu otobüsü devrildi

Ürdün'de bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ürdün İçişleri Bakanlığına bağlı Kamu Güvenliği Müdürlüğü, ülkenin orta kesimindeki El-Belka kentinde meydana gelen kazaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, sabah saatlerinde Belka'daki Selhub yolunda seyir halindeki bir yolcu otobüsü devrildi. Kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 5'i ağır, 35 kişi yaralandı.

Olay yerine intikal eden sivil savunma ve güvenlik güçlerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, çevre hastanelere sevk edildi.