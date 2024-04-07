VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Galatasaray Başkanı Özbek'ten Süper Kupa açıklaması: Yakışmadı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: İsyan etme noktasına geldik
Destici'den Özel'e YSK tepkisi: Özgür Özel'in oraya gitmesine gerek yok
UNRWA: Gazze'deki cehennem çukuru günbegün derinleşiyor
Soykırımcı Bakan'dan saldırı planı açıklaması!
Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine son 3 günde 40'dan fazla ateş açtı
07 Nisan 2024 Pazar 23:09:00 - Güncelleme:07 Nisan 2024 Pazar 23:09:00

UNRWA: Gazze'deki cehennem çukuru günbegün derinleşiyor

Kaynak: AA

ABONE OL

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in zorla aç ve susuz bırakarak yardımları engellediği Gazze'deki kıtlığın bebek ve çocukların ölümüne yol açtığını belirterek, “Gazze'deki cehennem çukuru günbegün derinleşiyor” uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, X sosyal medya hesabından İsrail'in insanlık felaketine sürüklediği Gazze'deki saldırılarına ilişkin paylaşım yaptı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının başlamasından itibaren buradaki insanların yaşadığı dehşeti hiçbir kelimenin tam olarak anlatamayacağını vurgulayan Lazzarini, "2 milyon insanın hayatları çoğu zaman bir gecede altüst oldu. Birçoğu en değerlisini, sevdiklerini kaybetti." ifadelerini kullandı. Lazzarini, İsrail'in, saldırılarında en çok çocukları, yardım görevlilerini, gazetecileri ve sağlık ekiplerini öldürdüğünü, uluslararası insani hukuku apaçık hiçe sayarak, benzeri görülmemiş saldırılar gerçekleştirdiğini, hastaneler ve BM binalarını da yıktığını kaydetti.

"Kıtlık, bebeklerin ve küçük çocukların bedenlerini yiyip bitiriyor

Philippe Lazzarini, "Kırmızı çizgiler dahil tüm çizgiler aşıldı. İsrail'in dayattığı kuşatmadan doğan kıtlık durumu daha da kötüleştiriyor. Sonuç olarak insan yapımı kıtlık, bebeklerin ve küçük çocukların bedenlerini yiyip bitiriyor." uyarısında bulundu.

UNRWA'ya yönelik saldırıların da devam ettiğini belirten Lazzarini, "Siyasi tartışmalar, başarısız diplomasi, gösterişli konuşmalar ve açıklamalar arasında, Gazze'deki cehennem çukuru günbegün derinleşiyor." ifadelerine yer verdi.

Sivillerin korunması, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması ve hemen ateşkes uygulanması çağrısında bulunan Lazzarini, İsrail'in daha fazla yardım girişine izin vermesi ve UNRWA'nın çalışmalarına yönelik tüm kısıtlamaları kaldırması gerektiğine dikkati çekti.

Etiketler : GAZZE UNWRA BM FİLİSTİN İSRAİL
Nihan Akın akustik modasına uydu

Nihan Akın akustik modasına uydu
Erdem Ergün dedesinin anısını şarkısında yaşattı

Erdem Ergün dedesinin anısını şarkısında yaşattı
Nilgün Belgün gösterisini bağışladı

Nilgün Belgün gösterisini bağışladı
Esra Balamir takı için evlenmek istermiş

Esra Balamir takı için evlenmek istermiş
Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum

Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Sanatçı Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi

Sanatçı Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi
Stilleri konuştu

Stilleri konuştu
Hülya Avşar: Arkada büyük ekip var

Hülya Avşar: Arkada büyük ekip var

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX