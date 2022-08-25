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25 Ağustos 2022 Perşembe 11:28:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2022 Perşembe 13:13:00

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses trafik kazası geçirdi

Kaynak: AA

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Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi. Tatlıses'in sıkıştığı araçtan güçlükle kurtarıldığı ifade edildi. Tatlıses'in bilincinin açık ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bodrum'da trafik kazası geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses, sıkıştığı araçtan çıkarıldı.

Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde içinde Tatlıses'in de bulunduğu minibüs, kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler Tatlıses'in sıkıştığı minibüsü vinçle yola çıkardı. Daha sonra Tatlıses sağlık ekiplerince hastaneye götürülmek üzere ambulansa taşındı.

Acıbadem Bodrum Hastanesi'ne götürülen Tatlıses, tekerlekli sandalyeyle acil servise alındı.

Tatlıses'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama yapılması bekleniyor.

TATLISES'İN BİLİNCİNİN AÇIK OLDUĞU VE KONUŞTUĞU BELİRTİLDİ

Muğla Bodrum'da trafik kazası geçiren ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in bilincinin açık ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazada ağır hasar alan aracın içerisinde sıkışan İbrahim Tatlıses'in bilincinin açık ve konuşabildiği öğrenilirken, Tatlıses'in "Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız" dediği kaydedildi.

Etiketler : Yalıkavak KAZA İbrahim Tatlıses
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