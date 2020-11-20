Unlu mamullerde kanserojen uyarısı; yufkaya dikkat

Gıda Mühendisi Taylan Akgün unlu mamullerde yapılan hilelere karşı vatandaşlara karşı uyarılarda bulundu. Akgün, kullanılan katkı maddelerinin kanserojen etkisi olduğunu belirtti.



"Katkı maddesi kullanılan ve kullanılmayan ürünü gözle ayırt etmek mümkün değildir. Dolayısıyla güvenilir, tanıdık yerlerden ürün almakta fayda var" diyen Akgün, "Bildiğiniz yufka tadında daha ekşi bir tat alıyorsanız bu katkı maddesinin fazla kullanıldığına işaret eder” dedi.